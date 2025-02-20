«ألعاب دبي».. 50 فريقاً تصعد 160 طابقاً عبر سلالم برج خليفة

شهد برج خليفة، أطول مبنى في العالم، أمس، النسخة الثانية من «تحدي البرج»، بمشاركة 50 من الفرق الدولية المتنافسة ضمن فئة «تحدي المدن» في إطار منافسات النسخة السادسة من «ألعاب دبي 2025»، إذ تعكس المشاركة الدولية الواسعة مدى الانتشار العالمي والتوسع المستمر لـ«ألعاب دبي» كحدث رياضي دولي بارز على أجندة الفعاليات الرياضية، في تجربة فريدة من نوعها، تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة لأبرز الفعاليات والبطولات الدولية.

وتمكن فريق كولورادو من الولايات المتحدة الأميركية من الوصول إلى قمة برج خليفة في 31:13 دقيقة، ووصل فريق مدينة أوفييدو من إسبانيا في 31:43 دقيقة، وتمكن فريق مدينة كوتنا هورا من جمهورية التشيك من الوصول في 31:48 دقيقة.

وشهد التحدي تنافساً محتدماً بين الفرق المشاركة، التي تسابقت لصعود 160 طابقاً عبر سلالم الدرج لأعلى مبنى شيّده الإنسان، مع حمل أوزان تصل إلى 10 كلغم للرجال، وسبعة كلغم للمشاركات من السيدات، في اختبار يتطلب القوة البدنية مع التحمل الذهني، سعياً لحصد نقاط إضافية قبل انطلاق المنافسات الرئيسة لـ«ألعاب دبي 2025»، في «دبي فستيفال سيتي» اليوم، وتستمر حتى 23 فبراير الجاري.

وتجذب «ألعاب دبي» في نسختها السادسة نحو 50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، تمثل مختلف أنحاء العالم، من أبوظبي ودبي، وآرهوس وكوبنهاغن وفيستجنن من الدنمارك، وباريس وبيزانسون وتولوز من فرنسا، وآخن وفرانكفورت وأولم من ألمانيا، وموسكو وقازان وسانت بطرسبرغ من روسيا، ولندن وأكسفورد وبورتسموث من المملكة المتحدة، وإدنبرة من أسكتلندا، وسيؤول من كوريا الجنوبية، وفلورنسا من إيطاليا، وهاغاتنا وهيوستن وسانت لويس وكولورادو من الولايات المتحدة الأميركية، والمنامة من مملكة البحرين، والكويت من دولة الكويت، وبرسبين وسيدني من أستراليا، وصوفيا وفارنا من بلغاريا، ومونتريال من كندا، وكوتنا هورا من جمهورية التشيك، وطهران من إيران، وسالتشينينكاي من ليتوانيا، وبريدا وزووله من هولندا، وأوسلو من النرويج، وتشيستوخوفا ودانسك وريبنيك من بولندا، ولشبونة وكاشكايش من البرتغال، وفيسوكي تاتري من سلوفاكيا، وكيب تاون من جنوب إفريقيا، وبرشلونة وإيرون وأوفييدو من إسبانيا، ومالمو من السويد، ولوسيرن من سويسرا، وطشقند من أوزبكستان.

من جهته، قال مدير «ألعاب دبي»، مروان بن عيسى، إن «التفاعل الدولي الكبير مع تحدي المدن هذا العام، يؤكد المكانة التي حققتها البطولة على الساحة الرياضية العالمية، ويسرنا أن تستضيف دبي هذا الحدث المتميز، حيث تواصل تعزيز موقعها كوجهة عالمية جاذبة لأبرز الفعاليات والبطولات الدولية ومركز عالمي للرياضة واللياقة البدنية والتحدي الجماعي الأول من نوعه في العالم».

وأضاف: «شهدنا في النسخة الثانية من (تحدي البرج) مستويات استثنائية من القوة واللياقة من قبل الفرق المشاركة، ما يؤكد أهمية هذا التحدي، ضمن أعلى برج في العالم بدبي، كمنصة لإبراز القدرات البدنية والذهنية، ويشكل انطلاقة قوية نحو المنافسات الرئيسة».

وتوجه مدير «ألعاب دبي» بالشكر لشركة «إعمار» على دعمها المستمر للحدث، مشيداً بالدور الذي تلعبه في إنجاح فعاليات التحدي، وإضفاء المزيد من الدقة التنظيمية، إضافة إلى الترويج العالمي لدبي.

مروان بن عيسى:

. التفاعل الدولي الكبير مع تحدي المدن هذا العام، يؤكد المكانة التي حققتها البطولة على الساحة الرياضية العالمية.