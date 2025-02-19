المصنفة الأولى عالمياً سابالينكا تودع "تنس دبي"

ودعت المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا، بطولة "سوق دبي الحرة" للاعبات المحترفات المصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، عقب خسارتها المفاجئة أمام المصنفة 38 على العالم الدنماركية كلارا تاوسن بواقع مجموعتين دون رد (6-3 و6-2)، في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء في ختام الدور ثمن النهائي.

وضربت تاوسن موعداً في ربع النهائي يوم غدٍ مع التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 35 عالميا والتي تأهلت على حساب الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الخامسة على العالم، بعد الفوز عليها بمجموعتين دون رد بواقع (6-3).