تهلك: ملاعب «تنس دبي» تشهد توسعة كبيرة في 2027

كشف نائب المدير العام في سوق دبي الحرة مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، صلاح تهلك، عن توسعة كبيرة ستشهدها ملاعب «سوق دبي الحرة» بدايةً من عام 2027، بما يواكب التطور المستمر، وتعزيز مكانة البطولة التي تشهد حالياً نسخة الربع قرن من منافسات السيدات، والتي تستمر إلى 22 من الشهر الجاري، وتتبع بالنسخة الـ33 من منافسات الرجال التي تستمر إلى الأول من مارس المقبل.

وقال تهلك لـ«الإمارات اليوم» إن «البطولة التي فرضت نفسها على الدوام كواحدة من أفضل البطولات على ساحة التنس العالمية، تتجه إلى توسعة جديدة للملاعب، تبصر النور في 2027، تطال الاستاد الرئيس الذي سيرتفع عدد الحضور الجماهيري فيه إلى نحو 7500 متفرج، في حين أن السعة الحالية 5500، بجانب توسعة الاستاد الفرعي الأول بين 2000 و2500 متفرج».

وأوضح: «اكتسبت بطولات (تنس دبي) شعبية واسعة حول العالم منذ انطلاق النسخة الأولى، واستطاعت تأسيس مكانة لها كأفضل بطولات التنس على الساحة العالمية، من خلال خدماتها اللوجستية التي تضاهي فيها تلك الموجودة في بطولات الجوائز الكبرى، ونواصل على النهج ذاته تعزيز البنى اللوجستية، ومنها توسعة المدرجات بهدف استقطاب شريحة أكبر من الجمهور، خصوصاً مع دخول بطولات (تنس دبي) للسيدات فئة 1000 نقطة».

وأضاف: «الحضور الجماهيري جزء أساسي من نجاحات بطولات (تنس دبي)، سواء من عشاق اللعبة على مستوى الدولة، أو القادمين من الخارج، والتطور المستمر والرغبة في أن نكون الرقم 1، يُحملنا مسؤولية الحفاظ على منظومة النجاح كاملة».

وتابع: «الإقبال الكبير من الجمهور في النسخ السابقة، والمتوقع أن يكون كامل العدد في النسخة الحالية، بجانب الارتقاء التصنيفي لبطولات (تنس دبي) سواء للرجال أو السيدات، والجوائز المالية السخية التي تمنحها البطولة، وتتخطى في إجماليها سبعة ملايين دولار، والصداقات التي نجحت البطولة في بنائها على مدار أكثر من ثلاثة عقود، جميعها عوامل تجعل منها قبلة كبار المصنفين والمصنفات على العالم».

وعن النسخة الحالية من «تنس دبي للسيدات»، قال تهلك: «الحضور الكثيف لكبار المصنفات بوجود 35 لاعبة من الأوليات عالمياً، يمنح البطولة كل عناصر النجاح والتميّز».

واختتم: «قوة الأسماء المشاركة خصوصاً مع وجود تسع من المصنفات الـ10 الأوليات، يجعل البطولة متجهة بشكل كبير إلى ولادة بطلة جديدة».

حاملة اللقب جاسمين تتحدى الأمطار وتتأهل إلى «ثُمن النهائي»

استهلت حاملة اللقب الإيطالية، جاسمين باوليني، المُصنّفة رابعة عالمياً، أمس، مشوارها بالفوز على المُصنّفة 87 عالمياً الألمانية إيفا ليس، بواقع مجموعتين من دون رد، في مباراة تسببت الأمطار في إيقافها لمدة أربع ساعات.

واحتاجت الإيطالية إلى 30 دقيقة لحسم المجموعة الأولى (6-2)، قبل أن تتقدم في المجموعة الثانية (6-5)، لكن الأمطار أوقفت المباراة، وبعد استئناف اللعب حسمت المجموعة بنتيجة (7-6).

وأعربت باوليني عن سعادتها بتحقيق الفوز رغم التحديات التي فرضتها الأمطار، وقالت في تصريحات صحافية: «سعيدة بالعودة إلى دبي، واستهلال مشواري بالصورة المُثلى، والفوز في مباراة توقفت لمرات عدة جرّاء الأمطار».