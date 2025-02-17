محمد بن راشد يشهد ختام بطولة السلم للدراجات الهوائية

بحضور وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، أقيم، أمس، سباق السيدات، الأكبر من نوعه على صعيد حجم المشاركة وتنوع المنافسات، والذي شكل مسك ختام الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تعد الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وأقامت اللجنة المنظمة سباق السيدات بفئتين، في اليوم نفسه، حيث انطلق كل سباق من النقطة نفسها في محمية المرموم الطبيعية، لكن بفاصل زمني بين الانطلاقتين، وبلغت مسافة السباق الأول 107 كيلومترات، وهو مخصص للدرّاجات الإماراتيات، فيما بلغت مسافة السباق الثاني 136 كيلومتراً، وهو مخصص لفئة النخبة من جميع اللاعبات المقيمات داخل الدولة، ولاعبات دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت منافسات سباق السيدات، الذي أقيم برعاية «الطاير للسيارات»، حافلة بالمستويات القوية والأداء المميز على مدى مسار السباق الذي عبر داخل محمية المرموم الطبيعية.

حضر السباق المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على نجاح فعاليات الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي يتم تنظيمها تنفيذاً لتوجيهات سموه ورؤيته لدعم وتحفيز المجتمع على تبني الرياضة

وممارستها كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة، والتأكيد على التنوع في إقامة السباقات المخصصة للهواة والمحترفين من الجنسين، إلى جانب السباق الصحراوي، والحرص على أن تسهم مسارات السباقات في إبراز الوجهات الحضارية والمعالم الطبيعية الخلابة في دبي، تعزيزاً لمكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

وثمّن الفلاسي الجهود التي قدمتها المشارِكات في سباق السيدات، اللواتي أكدن أن المرأة قادرة على قهر المستحيل، وترسيخ دورها في التمكين والتفوق في كل المجالات، وتحديداً في رياضة الدراجات، التي تعد وسيلة مهمة للحفاظ على صحة العائلة بأكملها، وتسهم في نشر ثقافة إيجابية نحو مجتمع صحي ونشيط.

وتم تتويج الفائزات في سباق السيدات، ففي سباق الإماراتيات حققت المركز الأول الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، من فريق ماي ووش، وأكملت زميلتاها في الفريق نفسه التفوق، فحلت عائشة فولاذ في المركز الثاني، وموزة الغفلي في المركز الثالث، وفي ترتيب الفِرَق، حل فريق ماي ووش في المركز الأول، وفريق شرطة دبي في المركز الثاني، وفريق إيرويك ريسينج في المركز الثالث.

وجاء فوز الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم مزدوجاً، بحصولها على المركز الأول على صعيد المتسابقات للفئة العمرية 40 عاماً.

أما على صعيد سباق النخبة، فحققت نورا جينكوسوفو من فريق شرطة دبي - الروح الإيجابية، المركز الأول، تليها في المركز الثاني كريستينا تونيتي من فريق شرطة دبي - إسعاد، وفي المركز الثالث حلّت أولها شكل من فريق شرطة دبي، وفي ترتيب الفرق حلّ فريق شرطة دبي – الروح الإيجابية، في المركز الأول، وفريق شرطة دبي - إسعاد في المركز الثاني، وفريق شرطة دبي في المركز الثالث.

ونالت هيلين جاردي من فريق بون رايسنيغ المركز الأول على صعيد الفئة العمرية 40 عاماً.

ووجهت اللجنة العليا المنظمة الدعوة للمصورين للمشاركة في مسابقة التصوير، التي تقام بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، حيث سيكون باب تقديم الصور متاحاً لسباق السيدات حتى 26 فبراير الجاري، علماً بأن الدورة التاسعة شهدت إطلاق مسابقة التصوير الأولى من نوعها، التي لاقت إقبالاً واسعاً من المصورين، الذين قدموا أجمل اللقطات التذكارية التي تخلد إقامة منافسات هذه البطولة، وكان الحرص فيها على إبراز أجمل وأروع اللقطات التي تمزج بين قوة المنافسات والمناظر الطبيعية الخلابة في دبي.

ويتم تقديم ثلاث جوائز للمصورين في كل سباق، وينال صاحب المركز الأول لأجمل صورة مبلغ 12 ألف درهم، والثاني 8000 درهم، والثالث 5000 درهم.

عمير بن جمعة الفلاسي:

. مسارات السباقات أسهمت في إبراز الوجهات الحضارية في دبي، تعزيزاً لمكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

. بطولة السلم للدراجات الهوائية تسهم في دعم وتحفيز المجتمع لتبني الرياضة وممارستها كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.