«صفقات الشتاء» تجهز الوصل لإنقاذ الموسم

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل حصد ثمار تحركات شركة الكرة الوصلاوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إذ حصل «الإمبراطور» على دفعة معنوية كبيرة بفوزه في «الديربي» على النصر، الجمعة الماضية، في الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع بلائحة الترتيب.

ويراهن «الفهود» على التغييرات التي أجراها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية لإنقاذ الموسم المحلي، بعدما ابتعد الفريق بنسبة كبيرة جداً عن الحفاظ على لقب الدوري الذي حققه في الموسم الماضي، بينما تأهل لمواجهة شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وسيلاقي الجزيرة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويسعى الوصل للحفاظ على لقب الكأس الذي حققه الموسم الماضي بفوزه على النصر في النهائي بأربعة أهداف دون رد، بينما يأمل الفوز بكأس المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، إذ سبق له التأهل إلى النهائي مرة واحدة في موسم 2017-2018، وخسر أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك «الإمبراطور» فرصة تحقيق ثلاثة ألقاب في الموسم الحالي، بعدما حقق لقب درع السوبر الإماراتي القطري بفوزه على السد بهدف دون رد في الدوحة.

ورغم أن تعاقدات الوصل كانت محدودة، ولكنها قدمت حلولاً جذرية لمشكلة الفريق في النصف الأول من الموسم، إذ يعد البرازيلي جواو بيدرو الصفقة الأبرز حتى الآن في سوق الانتقالات الشتوية لكل أندية الدوري، بعدما قدم أوراق اعتماده بشكل سريع للجمهور الوصلاوي، وتألق بشكل لافت بإحرازه ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات مع الفريق في الدوري، حيث سجل هدفاً في مرمى كلباء، وهدفين في مرمى دبا الحصن.

في المقابل، ضم «الفهود» حارس المرمى المغربي، أنس الزنيتي، ليشارك مع الفريق في البطولات الخارجية، إذ تأهل الوصل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى صعيد اللاعبين المقيمين، تعاقدت شركة الكرة الوصلاوية مع لاعب منتخب أوروغواي تحت 23 سنة، رودريغيز فالنتين، كما ضم لاعب النصر بلال الجسمي لفريق الرديف.

وفي الوقت نفسه، استغنى الوصل عن المهاجم السويسري، هاريس سيفيروفيتش، الذي انتقل إلى نادي النصر، كما أنهى النادي إعارة المهاجم النيجيري، إسحاق ساكسيس، الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع أودينيزي الإيطالي، بينما رفع النادي اسم الصربي سردان مييلوفيتش من قائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم.

تحركات الوصل في الانتقالات الشتوية

التعاقد مع أنس الزنيتي (للبطولات الخارجية).

التعاقد مع جواو بيدرو.

التعاقد مع الأوروغواياني رودريغيز فالنتين.

ضم اللاعب بلال الجسمي لفريق الرديف.

الاستغناء عن السويسري هاريس سيفيروفيتش.

الاستغناء عن إسحاق ساكسيس.

رفع اسم الصربي سردان من القائمة.

. فرصة منافسة الوصل على لقب الدوري ضعيفة، حيث يحتل المركز السابع بـ24 نقطة.