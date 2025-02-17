وفرة هجومية في الشارقة.. 7 أوراق رابحة بيد كوزمين

تشهد صفوف الشارقة حالياً وفرة هجومية بوجود سبع أوراق رابحة في يد المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، تتمثل في كايو لوكاس، ولوان بيريرا، وعثمان كامارا، وتايرون كونراد، والمغربي عادل تاعرابت الذي انضم إلى الشارقة أخيراً قادماً من نادي النصر، إلى جانب كل من التونسي فراس بالعربي، والبرازيلي جويلهرم «بيرو».

ويستعد الشارقة لخوض مواجهة مهمة، غداً، على ملعبه في استاد الشارقة أمام فريق الحسين إربد الأردني، في إياب الدور ثمن النهائي من «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في الأردن بفوز الشارقة بهدف نظيف.

ويتيح وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين، الذين يتميزون بالنزعة الهجومية، العديد من الخيارات أمام كوزمين، لاختيار المهاجمين المناسبين لكل مباراة يخوضها الفريق، خصوصاً أن الشارقة ينافس هذا الموسم في أكثر من جبهة، سواء بدوري أدنوك للمحترفين أو كأس رئيس الدولة بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي، وكذلك كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بتأهله إلى نصف النهائي إلى جانب دوري أبطال آسيا.

ورغم أن الشارقة تراجع إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري بـ37 نقطة متأخراً بأربع نقاط عن شباب الأهلي (المتصدر) إلا أن الفريق يملك الفرصة للعودة إلى الصدارة مجدداً.

ويمثل كايو لوكاس (30 عاماً) أحد العناصر المهمة في هجوم الشارقة، إذ ظل أساسياً في التشكيلة، فقد وجد في 15 مباراة في الدوري، منها 14 أساسياً (لعب 1215 دقيقة، سجل ثمانية أهداف، وصنع خمسة).

وعلى صعيد لوان بيريرا (24 عاماً)، فقد فرض هو الآخر نفسه بقوة ضمن العناصر الأساسية خلال الفترة الماضية في تشكيلة كوزمين، إذ توجد مع الفريق في 14 مباراة في الدوري، منها 13 أساسياً (لعب 1133 دقيقة، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع مثلها).

ويمثل المهاجم عثمان كامارا (24 عاماً) أحد أبرز الوجوه الصاعدة في تشكيلة الشارقة، وفرض نفسه عنصراً مؤثراً في الفريق منذ بداية الموسم، ووجد مع الشارقة في 13 مباراة، منها 11 أساسياً (لعب 928 دقيقة وسجل خمسة أهداف).

وبالنسبة للاعب المغربي عادل تاعرابت، المنتقل حديثاً إلى الشارقة قادماً من النصر فهو أيضاً، يمثل إضافة كبيرة للفريق الشرقاوي، كونه يتميز بالنزعة الهجومية، إلى جانب مركزه الأساسي في خط الوسط، علماً أنه لعب حتى الآن 13 مباراة في الدوري هذا الموسم، منها 11 مع فريقه السابق النصر، ومباراتان مع الشارقة.

ويعد اللاعب البرازيلي جويلهرم (20 عاماً)، من العناصر المؤثرة في صفوف الشارقة، خصوصاً أنه يجيد اللعب أيضاً في خطي الوسط والهجوم، إذ يعتمد عليه كوزمين في بعض الأحيان في الخط الأمامي، إذ وجد في 11 مباراة في الدوري، منها أربع أساسياً (لعب 440 دقيقة، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع هدفاً واحداً).

من جهته، مثل اللاعب تايرون كونراد (27 عاماً)، الذي انضم إلى صفوف الفريق أخيراً، إضافة كبيرة للشارقة في الفترة الأخيرة، بعدما برز بشكل مميز وبات يحظى بثقة كبيرة من قبل كوزمين، إذ شارك في ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم، منها مباراتان أساسياً، (لعب 236 دقيقة وسجل ثلاثة أهداف).

بدوره، يعدّ التونسي فراس بالعربي (28 عاماً) أحد أبرز النجوم في صفوف الشارقة، ووجد في 15 مباراة، منها 14 أساسياً، (لعب 1139 دقيقة، وسجل أربعة أهداف، وصنع هدفاً واحداً).

من جهته، قال مدير فريق الشارقة بدر أحمد، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الشارقة يملك منظومة لعب متكاملة في كل الخطوط، والكل يؤدي دوره بشكل ممتاز، بدءاً من رأس الحربة حتى حراس المرمى، ومادامت هذه القوة الهجومية والدفاعية موجودة، فإنه لا خوف على الفريق، وليس هناك لاعب في الفريق أقل من الآخر، سواء كانوا في التشكيلة الأساسية أو البدلاء».

وأضاف: «منظومة اللعب في الفريق ممتازة، ووجود لاعبين مثل شاهين ويومين تشو وماركو، وخالد الظنحاني ودافيد بتروفيك، وبقية لاعبي خط الدفاع، ومن خلفهم الحارس عادل الحوسني، ساعد الفريق ليصبح حالياً أقوى خط دفاع في الدوري، بعدما استقبلت شباكه سبعة أهداف فقط في 15 جولة».