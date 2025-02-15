قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات.. أنس جابر في طريق صعب

أسفرت قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، عن مشوار صعب نسبياً للمصنفة 35 عالمياً التونسية أنس جابر، ممثلة العرب الوحيدة، في النسخة الـ 25 التي تنطلق غداً الأحد على «ملاعب سوق دبي» الحرة في منطقة القرهود في دبي، وتمتد حتى 22 فبراير الجاري، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، بإجمالي الجوائز تبلغ 3.7 مليون دولار.

وأوقعت القرعة النجمة التونسية في المجموعة الرابعة، إذ تلتقي مع المصنفة 47 على العالم الأميركية بيتون ستيرنز، قبل احتمالية تعرضها لمواجهات صعبة للغاية، في الدور الثاني أمام المصنفة الثامنة عالمياً الصينية كينوين زهانج، والاصطدام في ثمن النهائي أمام الروسية ميرا اندريفا المصنفة 15 على العالم، انتقالاً لمواجهة قوية أخرى محتملة في الدور ربع النهائي أمام المصنفة الثانية على العالم الرومانية إيغا شفيونتيك.

كما أفرزت نتائج القرعة، عن بداية سهلة لحاملة لقب نسخة العام الماضي الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة رابعة عالميا، بمنحها بطاقة التأهل المباشر عن مجموعتها الثالثة إلى الدور الثاني الذي تلتقي فيه إحدى اللاعبات القادمات من الأدوار التأهيلية، قبل أن تكمل مشوارها في ثمن النهائي بلقاء محتمل أمام المصنفة 19 على العالم الكرواتية دونا فيكيتش، مروراً بلقاء محتمل في ربع النهائي قد يجمعها مع المصنفة السابعة على العالم الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وحضر مراسم القرعة اليوم السبت، في قاعة المجلس بالملعب الرئيس للبطولة، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة راميش سيدامبي، ونائب المدير العام في سوق دبي الحرة مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس صلاح تهلك، وممثلة رابطة تنس المحترفات دونا كيلسو، والأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي، واللاعبتين الروسية ووصيفة نسخة العام الماضي آنا كالينسكايا المصنفة 18 على العالم، والرومانية سورانا كريستيا المصنفة 79 على العالم.

وشملت القرعة 64 لاعبة، بما في ذلك 9 من أصل المصنفات الـ 10 الأوائل على العالم، و35 من أفضل لاعبات في العالم، وتأهلت الأسماء الثمانية الأولى في البطولة للدور الثاني مباشرة باعتبارهن من المصنفات العشر الأوائل.



الرومانية كريستا: «تنس دبي» تعتبر بطولة محلية بالنسبة لي

وأعربت الرومانية سورانا كريستيا، عن سعادتها بالتواجد للمرة التاسعة في بطولات «تنس دبي» للسيدات، في نسخة وصفتها بالأقوى بتاريخ بطولات "تنس دبي" للسيدات.

وقالت كريستا لـ «الإمارات اليوم»: «تواجد كبار المصنفات في المحفل القوي، يعكس مدى الشعبية التي تحظى بطولات (تنس دبي) التي سبق لي المشاركة فيها للمرة الأولى في عام 2017، وأتطلع في أن تحظى مشاركتي التاسعة بفرصة حصد اللقب للمرة الأولى في مسيرتي في هذه البطولة».

وأوضحت: «لا يعرف الكثيرون أنني أعيش في دبي، حيث أملك إقامة هنا، وهذا ما يجعلها بمثابة بطولة محلية بالنسبة لي، وأنا ممتنة لحصولي على بطاقة دعوة، ومتحمسة للغاية للعودة، أعلم أن المنافسة ستكون قوية، لكنني أتطلع إلى تقديم أداء مميز والاستمتاع بأسبوع رائع».

وأضافت: «كنت في سن السابعة عشرة من عمري حين لعبت هنا للمرة الأولى، ومنذ ذلك الحين تشهد البطولة تطوراً هائلاً، وهي من أفضل البطولات في الجولة، خصوصاً أنني استطعت في نسخة العام الماضي بلوغ الدور نصف النهائي، في بطولة أعول عليها الكثير كنقطة انطلاقة لموسمي الجديد».