5 أبطال يمثّلون جودو الإمارات في بطولة طشقند

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو مشاركة المنتخب الوطني في بطولة طشقند «غراند سلام»، ثانية بطولات الاتحاد الدولي الكبرى لموسم 2025، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان من 28 فبراير الجاري إلى الثاني من مارس المقبل.

وشملت ترشيحات الاتحاد خمسة أبطال لتمثيل المنتخب في البطولة، هم: حميد سعيد الشامسي وزن 60 كغم، وناجي يزبيك في وزن 66 كغم، وكريم عبداللطيف وزن 73 كغم، وراشد المشجري وزن 81 كغم، إضافة إلى اللاعبة بشيرات خرودي وزن 52 كغم.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، أن «المشاركة في بطولة طشقند (غراند سلام) بنخبة لاعبي منتخب الشباب الذين برزوا أخيراً في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية، تمثّل بداية إعداد المنتخب الرديف، وإكسابهم الخبرات الدولية اللازمة دعماً للمنتخب الأول الذي يجري إعداده من الآن لدورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)».

وأضاف أن «الجودو الإماراتي يسير بخطى مدروسة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة، وصناعة الأبطال القادرين على تمثيل الإمارات والمنافسة على حصد الألقاب في المحافل الدولية كافة».