«فيكتوري» جاهز لبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» بزورقين

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مشاركة فريق «فيكتوري» في بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» بزورقين، بهدف المنافسة على لقب موسم 2025، الذي ينطلق السبت، من إمارة الفجيرة، حيث تستضيف الجولة الافتتاحية حتى الأحد المقبل.

وسيمثل الفريق في جائزة الفجيرة الكبرى 2025 كل من الزورق «فيكتوري 7» بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، المتوج بلقب البطولة عام 2017، إضافة إلى الزورق «فيكتوري 33» بقيادة أحمد عبد الكريم الفهيم والأمريكي جاري بالوج.

وأكد مدير إدارة الفرق في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد علي السميطي أن الفريق يتطلع إلى تحقيق نتائج مميزة في الجولة الافتتاحية التي يستضيفها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وقال إن إدارة النادي حرصت على تجديد التعاقد مع الثنائي الوطني سالم العديدي وعيسى آل علي، اللذين يتمتعان بخبرة واسعة وسجل حافل، بعدما توجا بلقب البطولة عام 2017، وهما قادران على تكرار هذا الإنجاز في الموسم الجديد.

وأضاف أن النادي وافق على مشاركة زورق ثانٍ في جولة الفجيرة بشكل استثنائي، حيث سيشهد الزورق «فيكتوري 33» ظهوراً أول للبطل أحمد عبد الكريم الفهيم، الذي سبق أن شارك مع «فيكتوري» في بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا 1 عامي 2023 و2024، إلى جانب الأمريكي جاري بالوج.