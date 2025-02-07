لورينا بطلة «إرث دبي» في «طواف الإمارات»

فازت الهولندية لورينا ويبيس، أمس، بالمرحلة الأولى «إرث دبي»، أولى مراحل النسخة الثالثة لطواف الإمارات للسيدات 2025، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وقطعت ويبيس، قائدة فريق إس دي ووركس بروتايم الهولندي، مسافة المرحلة البالغة 149 كم، وانطلقت من نادي ضباط شرطة دبي، مروراً بأبرز معالم إمارة دبي، حتى «دبي هاربور» في ثلاث ساعات و57 دقيقة و37 ثانية، لتكرر فوزها بالمرحلة الأولى للطواف للعام الثاني على التوالي، وترفع عدد مرات فوزها في طواف الإمارات إلى أربع مراحل.

وسيطرت المشاركات الهولنديات على المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الأولى، حيث احتلت المركز الثاني شارلوت كول، دراجة فريق بيكنيك بفارق 0.04 ثانية عن ويبيس، وجاءت مواطنتها نينكا فينهوفن دراجة فريق فيزما ليز بايك في المركز الثالث بفارق 0.06 ثانية.

وعقب نهاية السباق حصلت لورينا ويبيس على القميص الأحمر، برعاية الشركة العالمية القابضة لمتصدرة الترتيب العام للطواف، إلى جانب القميص الأخضر، برعاية «مدن» للمتصدرة بالنقاط بحصولها على 20 نقطة، وحصدت نينكا فينهوفن على القميص الأبيض برعاية «طاقة» لأفضل دراجة شابة، والإيطالية كريستينا تونيتي من فريق لابورال كوتشكا على القميص الأسود برعاية «الدار» لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة.

وتوج الفائزات بلقب وقمصان مرحلة «إرث دبي»، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، والمدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي، ومدير مكتب الاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، عبدالرحيم الزرعوني، ومدير إدارة التسويق بمجلس أبوظبي الرياضي، ريم الراشدي، وفاروق جواد ممثلاً عن «جنرال موتورز»، وديباك جاين ممثلاً لـ«مدن»، وبدر المنصوري ممثلاً لشركة الدار، وعلي الفلاسي ممثل «برجيل القابضة».

ولم يؤثر الحادث الذي وقع في منتصف السباق بسبب سقوط إحدى المشاركات ما أدى إلى سقوط عدد كبير من اللاعبات، في مسيرة السباق بشكل عام، واستكملت أغلب المتسابقات حتى النهاية.

وتقام المرحلة الثانية في منطقة الظفرة لمسافة 111 كم، وهي مرحلة صحراوية تبدأ من حصن الظفرة حتى المرفأ، تتضمن طرقاً واسعة ومستقيمة، تتخللها سلاسل من الدوارات.

حارب: قادرون على تنظيم سباقات عالمية بجودة وتميز

مسافة مرحلة «إرث دبي» بلغت 149 كم. من المصدر

أكد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن طواف الإمارات يعد من أهم السباقات على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وكذلك على مستوى الاهتمام الجماهيري في دولة الإمارات وخارجها، وقال: «نحن سعداء بالنجاح الذي تحقق في جولة دبي، وهو نجاح ليس بغريب، كون دولة الإمارات تمتلك الخبرات التنظيمية المشهود لها بالكفاءة من الكوادر الوطنية، والمجالس الرياضية القادرة على تنظيم سباقات عالمية بجودة وتميز».

وأضاف حارب: «حرصنا على اختيار مناطق جديدة لمرور الطواف، إضافة إلى المناطق التي سبق المرور بها، وتم اختيار اسم (إرث دبي) عنواناً للمرحلة، في إطار مبادرة (إرث دبي) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتوثيق تاريخ الإمارة بمشاركة مجتمعية».