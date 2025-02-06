طواف الإمارات للسيدات 2025 ينطلق من دبي اليوم

تنطلق، اليوم، النسخة الثالثة لطواف الإمارات للسيدات 2025، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 20 فريقاً، تشمل 15 فريقاً عالمياً وأربعة فرق محترفة وفريقاً قارياً، عبر أربع مراحل تبدأ من دبي وتنتهي في أبوظبي، بإجمالي مسافة 540 كلم.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات، تفاصيل السباق، أمس، خلال مؤتمر صحافي، عُقد بفندق راديسون بلو بجزيرة ياس في أبوظبي بحضور أبرز المتسابقات المشاركات.

وكشف المجلس بأن الانطلاقة ستكون بمرحلة دبي، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتبلغ مسافتها 149 كم، حيث يبدأ السباق من نادي ضباط شرطة دبي إلى دبي هاربور، وتُعدّ مرحلة سرعة، ويمرّ عبر العديد من المراحل المسطحة التي تنتهي بسباق سريع، وهناك نقطتان متوسطتان للسرعة خلال المسار.

ويمرّ السباق على العديد من المعالم الشهيرة في إمارة دبي، مثل: حديقة سفاري دبي، ومضمار القدرة للدرّاجات، وجزيرة النخلة بجميرا، وصولاً إلى خط النهاية عند دبي هاربور، ويتكون المسار من طرق واسعة ومستقيمة في أغلب مراحله، وتمتد المرحلة النهائية على طول شارع رئيس.

وتشارك الإيطالية إليسا لونغو بورغيني في طواف الإمارات للسيدات لهذا العام مع فريق الإمارات القابضة بعد رحيلها عن فريق إس دي ووركس، وقالت الفائزة بنسخة عام 2024: «باعتباري عضواً في فريق جديد، أشعر بحماسة شديدة لتمثيل فريق الإمارات في السباق الذي يقام في موطنه، وبين مجموعة مميّزة من الزميلات في الفريق».

وأضافت البطلة الحاصلة على الميدالية البرونزية في سباق الطريق الأولمبي عامي 2016 و2020، وسباق جيرو إيطاليا للسيدات 2024: «سعيدة بالعودة للمشاركة في طواف الإمارات، وأتطلع إلى السباق بشغف، حاولنا إعداد كل شيء في الفريق مبكراً، سواء المعدات الجديدة والدرّاجات والأمور المتعلقة بالتغذية، وسارت التحضيرات بسلاسة».

وتابعت: «أشعر أني بحالة جيدة، ومستعدة للظهور بشكل قوي خلال السباق، وأركز بصورة أكبر على المرحلة الأخيرة في جبل حفيت».

وقالت درّاجة فريق فيزما ليز بايك، بطلة العالم 12 مرة الفرنسية بولين فيراند بريفوت: «لقد قرر الفريق أن أبدأ السباق الأول في الموسم هنا في الإمارات، بعكس بعض المتسابقات اللاتي بدأن في أستراليا، فالطرق في طواف الإمارات أوسع، وسيكون اختباراً جيداً لي في تسلق جبل حفيت، وأسعى إلى مقارنة نفسي بالمتسابقات الأخريات».

وأضافت: «لقد خضت فترة جيدة مع فريقي خلال الشتاء، وجاهزة للسباق ولمساعدة فريقي على الفوز».

بدورها، قالت درّاجة فريق إس دي ووركس الهولندية لورينا ويبيس، بطلة أوروبا، وأكثر الفائزات بمراحل في طواف الإمارات (ثلاث مراحل): «قمنا في الفريق ببعض التدريبات القوية، وسنرى إذا ما كانت التكتيكات التي وضعناها ستنجح في السباق، هناك العديد من الذكريات الرائعة في الإمارات عندما حققت فوزي الأول مع فريق إس دي ووركس في هذا الطواف عام 2023، وكان السباق بأكمله ناجحاً بالنسبة لنا أيضاً مع فوز لوتي كوبيكي بصدارة الترتيب العام».

أما الهولندية شارلوت كول، الفائزة بمرحلتين في النسخة الافتتاحية من طواف الإمارات للسيدات 2023، فقالت: «أشعر بالسعادة للعودة إلى هنا بعد غيابي عن نسخة العام الماضي، بعد أن تعرّضت لكسر في عظمة الترقوة، ومررت بفترة صعبة بسبب العمليات الجراحية، لكني أصبحت مستعدة الآن وفي حالة جيدة من الجاهزية للمنافسة في طواف الإمارات».

وأضافت: «المنافسة صعبة بلاشك خصوصاً مع لورينا ويبيس في سباقات السرعة، أعتقد أن هناك أكثر من متسابقة على قدر عالٍ من التنافسية، وسيكون سباقاً صعباً على الجميع».

وتستعد متسابقة فريق ليدل تريك وبطلة العالم لعام 2021 الإيطالية إليسا بالسامو، للظهور الأول لها في طواف الإمارات، وقالت: «سعيدة للغاية لتواجدي في دولة الإمارات لأول مرة، أعلم أن الطواف بمنزلة بطولة عالم، لأنه يضم مجموعة كبيرة من أفضل المتسابقات في الدرّاجات، لذا أتطلع إلى ظهور جيد، والاستمتاع بالأجواء المميّزة في الإمارات، نحن نملك فريقاً جيداً، ومستعدون للقتال مع الكثير من الطاقة».