«ذئاب دبي» يظفر بكأس دبي الفضية للبولو

تُوج فريق «ذئاب دبي» بلقب كأس دبي الفضية للبولو 2025، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «الإمارات» بنتيجة 7-6، في المواجهة التي أقيمت، أول من أمس، على الملعب الرئيس بنادي الحبتور للبولو والفروسية. وفي لقاء تحديد المركز الثالث، تفوق فريق «غنتوت» على «الحبتور» بنتيجة 9-7.

وأشاد رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، محمد الحبتور، بالمستوى المتميز الذي قدمه طرفا النهائي، مؤكداً أن فريق «الإمارات»، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«ذئاب دبي» بقيادة حبتور الحبتور، استحقا الوصول إلى المباراة الختامية بفضل أدائهما القوي خلال البطولة، سواء في الأدوار التمهيدية أو في النهائي، مهنئاً فريق «ذئاب دبي» على تحقيق اللقب، متمنياً حظاً أوفر للفرق الأخرى في البطولات المقبلة.

من جهة أخرى، تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو مؤتمراً صحافياً، اليوم، في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، للكشف عن تفاصيل النسخة المقبلة من بطولة كأس دبي الذهبية، التي ستشهد مشاركة ستة فرق.

وسيتم خلال المؤتمر إجراء قرعة المباريات، والإعلان عن ألوان قمصان اللاعبين، والتعليمات التنظيمية، إضافة إلى تفاصيل اللوائح، التي تتضمن خوض المباريات على مدار خمسة أشواط مع «هانديكاب» يصل إلى 20 «جول».