27 فريقاً تتأهل لنهائيات تحدي المجتمع في «ألعاب دبي»

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن تأهل 27 فريقاً للمشاركة في نهائيات فئة «تحدي المجتمع»، ضمن النسخة السادسة من «ألعاب دبي»، وذلك عقب الجولة التأهيلية التي أقيمت أمس، في «داماك هيلز».

وشهدت الجولة منافسات محتدمة، شارك فيها أكثر من 290 لاعباً يمثلون 58 فريقاً من مختلف شرائح المجتمع، ما يعكس الإقبال الكبير على البطولة، ويبرز روح التحدي والعمل الجماعي.

وستشارك الفرق الـ27 المتأهلة، إضافة إلى فريق «ناس» بطل تحدي المجتمع في النسخة الماضية من الحدث، في منافسات بطولة «ألعاب دبي 2025» التي ستقام في «دبي فستيفال سيتي» خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2025.

من جهته، أكد مدير «ألعاب دبي»، مروان بن عيسى، أن البطولة بحلتها الجديدة تمثل أجندة مرتقبة لعرض المواهب الجماعية، وتعزيز مفهوم التميز الرياضي، مشيراً إلى أن النجاح الذي يحققه هذا الحدث هو انعكاس لمكانة دبي وجهة مفضلة للحياة والعمل والرياضة، وملتقى لكبرى الفعاليات الدولية والرياضية.

وقال: «إن المشاركة الواسعة من الفرق المجتمعية في الجولة التأهيلية لنسخة هذا العام تعكس أهمية الرياضة كوسيلة للتنافس، وتعزيز قيم الترابط الاجتماعي التي تُميّز مجتمع دبي المتنوع، ولقد أصبحت (ألعاب دبي) منصة رياضية عالمية تحتضن مختلف الثقافات والأعمار، ما يؤكد التزام مجتمع دبي بتبني نمط حياة صحية في ظل وجود بيئة تحفيزية تعزز روح التحدي مع العمل بروح الفريق الواحد».

ومن المنتظر أن تشهد بطولة «ألعاب دبي» منافسة بين 246 فريقاً ضمن مختلف الفئات، تشمل: 84 فريقاً في تحدي الحكومة (رجال)، و28 فريقاً في تحدي الحكومة (سيدات)، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، إضافة إلى 56 فريقاً ضمن فئة تحدي الصغار، ما يعكس مكانة دبي وجهة رياضية نموذجية للجميع.

شراكات استراتيجية

استقطبت «ألعاب دبي» مجموعة من الشركاء البارزين، حيث تأتي البطولة بشراكة رسمية من «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك»، وشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات).

تحدي الصغار

من المقرر أن يقام تحدي الصغار في الثامن من الشهر الجاري في «داماك هيلز»، بينما سيتم تنظيم البطولة الرئيسة من 20 إلى 23 منه في «دبي فستيفال سيتي».

مروان بن عيسى:

. البطولة بحلتها الجديدة تعكس مكانة دبي وجهة مفضلة للحياة والعمل والرياضة، وملتقى لكبرى الفعاليات الدولية والرياضية.