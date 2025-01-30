بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكـــايــــاك الأحد المقبل

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك، التي ينظمها النادي، الأحد المقبل، ضمن فعاليات «يوم دبي البحري 2025»، ضمن المبادرات المجتمعية في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وقال النادي، في بيان، أمس: «إن منافسات وبطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك تحظى بشعبية كبيرة في الدولة، إذ تمارس وتنتشر بشكل واسع حول شواطئ دبي، وقد حرص النادي على تنظيمها سنوياً منذ سنوات عدة، ونجحت في استقطاب قاعدة عريضة من الممارسين، ما عزز مكانتها بين الفعاليات، حيث ستمثل البطولة المرتقبة الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2025 التي يشرف عليها اتحاد الإمارات للرياضات البحرية».

وأضاف: «أخطرت اللجنة المنظمة الراغبين في المشاركة بكل التفاصيل والشروط المستحدثة من أجل استكمال إجراءات المشاركة في الحدث وفق ضوابط اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حيث أعلنت تنظيم الحدث، وحدد يوم السبت المقبل كآخر موعد للتسجيل، فيما قررت بدء إجراءات المشاركة مبكراً، الأحد المقبل، وانطلاقة المنافسة في السابعة والنصف صباحاً، وتستمر حتى الرابعة عصراً موعد ختام الفعالية».

وتابع البيان: «حددت اللجنة المنظمة فئتين للتنافس في البطولة الأولى: السمكة الأكبر وزناً (ضمن بطولة الإمارات)، والثانية مجموع أوزان الأسماك المسموح بصيدها، مع الالتزام بشروط المشاركة الصحيحة في تصوير الصيد وتوثيقه، وذكر كلمة السر الخاصة بالفعالية، ومن ثم يتم اعتماد المشاركة».