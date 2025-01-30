«الإمارات» و«ذئاب دبي» إلى نهائي كأس دبي الفضية للبولو

تأهل فريقا الإمارات و«ذئاب دبي» إلى المباراة النهائية لبطولة كأس دبي الفضية للبولو، إحدى أبرز بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية التي تُقام منافساتها حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة خمسة فرق بـ«هانديكاب 20 جول».

وجاء تأهل الفريقين بعد فوز فريق «الحبتور»، على فريق «غنتوت» بنتيجة 12-7 في ختام الدور التأهيلي للبطولة، ما مهد الطريق أمام فريقَي الإمارات و«ذئاب دبي» للتأهل إلى النهائي مباشرة.

وكان فريق الإمارات قد حقق الفوز على فريق «بنجاش» بنتيجة 12 مقابل 10 أهداف ونصف الهدف، بينما غاب فريق «ذئاب دبي» عن مباريات هذه الجولة.

ومن المقرر أن يلتقي فريقا «الحبتور» و«غنتوت» مرة أخرى، بعد غد، في مباراة تحديد المركز الثالث التي تسبق المباراة النهائية، وجاءت هذه المواجهة بعد تساوي الفريقين في عدد النقاط، بعدما حصل كل منهما على أربع نقاط خلال البطولة.

. فريق الإمارات تغلب على فريق «بنجاش»، وضمن تأهله للمباراة النهائية.