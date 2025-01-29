إعلان الخيول المرشحة للمشاركة في كأس دبي العالمي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل قائمة المرشحين للمشاركة في النسخة الـ29 من أمسية كأس دبي العالمي، المقررة إقامتها بمضمار ميدان العالمي في الخامس من أبريل المقبل، متضمنةً أسماء خيول لامعة، مثل رومانتيك وارير، وريبيلز رومانس، وسييرا ليون، وفوريفر يونغ.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «تلقينا ترشيحات قوية للمشاركة في النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي من جميع أنحاء العالم، وهذا دليل على مستوى الثقة المتقدم بالبنية التحتية المتميزة، والتسهيلات الاستثنائية للخيول في مضمار ميدان، ومؤشر إلى المكانة الرفيعة التي تتمتع بها أمسية كأس دبي العالمي كأحد أفضل أيام سباقات الخيل في التقويم العالمي».

وتبلغ الإثارة ذروتها في الأمسية المتألّفة من تسعة أشواط، عندما ينطلق سباق كأس دبي العالمي (فئة 1) بجائزة مالية قدرها 12 مليون دولار، برعاية «طيران الإمارات»، حيث تم ترشيح 173 جواداً، 20 منها فائزة في سباقات مصنّفة أو من الفئة الأولى، كما تضم القائمة آخر بطلين في السباق، لوريل ريفر وأوشبا تيسورو، إضافة إلى الجواد الأعلى دخلاً في العالم، رومانتيك وارير، القادم من هونغ كونغ.

وقال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، علي آل علي: «إننا فخورون بأمسية كأس دبي العالمي، وتطوُّر الحدث الذي يأتي ضمن صدارة الأجندة الرياضية لدبي، ليرتقي في أقل من 30 عاماً ليصبح من أهم وأكبر فعاليات سباقات الخيل في العالم».

وأشار إلى أن قائمة الترشيحات تضم هذا العام نخبة من أبرز الخيول عالمياً، معرباً عن شكره للمدربين والملاك على دعمهم لهذا الحدث الذي من المتوقع أن يكون ضمن أفضل السباقات على مستوى العالم في 2025.

وتضم الترشيحات مجموعة قوية من الخيول اليابانية، مثل دانون ديسايل بطل الديربي الياباني، وفوريفر يونغ بطل ديربي الإمارات (فئة 2) وصاحب المركز الثالث في كنتاكي داربي، بينما يشارك أبطال «كنتاكي دربي» و«كنتاكي أوكس» ميستيك دان، وكذلك مايندفريم صاحب الوصافة في «بيلمونت ستيكس» (فئة 1) للمدرب تود بليتشر، فيما يدفع «دوغ أونيل» بنجم «باسيفيك كلاسيك» (فئة 1) ميكستو.

وتشمل القائمة المرصّعة بالنجوم آخر بطلين لسباق بريدرز كب كلاسيك (فئة 1) وايت أباريو للمدربة سافي جوزيف جونيور، وسييرا ليون للمدرب شاد براون.

وعلّق مدير العمليات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، إروان شاربي، على قوة ترشيحات هذه النسخة، قائلاً: «إن الجودة العالية ومدى قوة ترشيحات هذا العام من بين الأفضل خلال 29 عاماً من استضافة كأس دبي العالمي، فيما تجدر الإشارة إلى أن رومانتيك وارير، ولوريل ريفر، وسييرا ليون، وغولاياث، ضمن أعلى 10 خيول تصنيفاً في العالم في 2024، ومشاركتها المحتملة في الأمسية أمر جميل لعشاق السباقات، كما يسعدنا وجود تمثيل عالمي كبير مع ترشيحات من 20 دولة مختلفة».

109 خيول في «لونجين دبي شيماء كلاسيك»

وفي سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك الذي تبلغ قيمة جائزته ستة ملايين دولار، تم ترشيح 109 خيول، منها 16 فائزاً بالفئة الأولى، ومن الجدير بالذكر أن خيول اليابان لديها سجل جيد في هذا السباق.

ومن بين الخيول اليابانية المرشحة سيرفينيا نجمة «شوكا شو» (فئة 1)، إضافة إلى صاحبة المركز الثالث في نسخة العام الماضي من السباق ليبرتي آيلاند، فيما يدفع المدرب الفرنسي الشهير فرانسيس غرافارد ببطل «كينغ جورج» (فئة 1) غولاياث ورفيقه في الاسطبل كالانداغان، ومن المحتمل أن يعود البطل ريبيلز رومانس لـ«غودلفين» مرة أخرى.

«دبي تيرف» يستقطب 167 مرشحاً

واستقطب سباق دبي تيرف (فئة 1) - مقدم من دي بي ورلد الإمارات - مجموعة كبيرة من الخيول مع 167 مرشحاً، من بينها بريد ويغ وسول راش الفائزان بالفئة الأولى والقادمان من اليابان، فيما تم ترشيح حامل اللقب فاكتور شيفال، إضافة إلى صاحب المركز الثالث دانون بيلوغا.

وتضم الأمسية سباقين للسرعة، من بينهما سباق دبي غولدن شاهين (فئة 1) - مقدم من «نخيل» - ويقام على مسافة 1200 متر رملي، ويتقدم بطل النسخة المنصرمة (توز) قائمة الترشيحات التي تضم نجوم السرعة، مثل بطل «بريدرز كب سبرينت ستريت» نو تشيسر، وسبيد بوت بيتش بإشراف المدرب بوب بافرت.

«القوز سبرينت» يجذب نجوم السرعة

أما سباق القوز سبرينت الذي يقام على الأرضية العشبية لمسافة 1200 متر، فقد جذب نجوم السرعة، مثل حامل اللقب كاليفورنيا سبانغل الذي قد يواجه ممثلي هونغ كونغ هاوديب إز يور لوف وإنفينسيبل سيج.

وتُقام ثلاثة سباقات (فئة 2) في الأمسية، وهي ديربي الإمارات وغودلفين مايل ودبي غولد كب، فيما تنطلق الأمسية، كما هي العادة، بسباق دبي كحيلة كلاسيك (فئة 1)، المخصص للخيول العربية الأصيلة.

. 173 جواداً مرشحاً للمشاركة في الشوط الرئيس «فئة 1».. وتبلغ جائزته المالية 12 مليون دولار برعاية «طيران الإمارات».