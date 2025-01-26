الوصل يحجز مقعداً في المربع الذهبي للكأس

التحق فريق الوصل «حامل اللقب» بركب المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بفوزه الثمين بهدفين نظيفين على كلباء، اليوم الأحد، على استاد الشارقة، ضمن الدور ربع النهائي.

وتقمص المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش دور صانع الألعاب خلال اللقاء، إذ كان خلف الهدفين اللذين سجلهما فريقه على مدار الشوطين.

ومنح «الإمبراطور» بطاقة التأهل الثالثة، بعد أن كان قد سبقه إلى الدور نصف النهائي كل من شباب الأهلي والجزيرة بفوزهما على عجمان والعين على التوالي، علماً بأن هاريس أضاع مجموعة من الفرص، لكنه عوضها بصناعة الهدفين.

وكان الوصل قصّ شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 42، بعد أن مرر هاريس كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها نيكولاس خيمينيز برأسه إلى الشباك، محرراً فريقه من الضغط الذي كان يمر به بسبب الهجمات الخطرة لكلباء.

وعاد الوصل قبل نهاية اللقاء، وتحديداً في الدقيقة 90+3، عندما قدم هاريس تمريرة عرضية ذهبية إلى زميله المهاجم فابيو ليما، الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها في الشباك، مؤمناً بطاقة التأهل، ليستمر بذلك «الإمبراطور» في مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.

يُذكر أن الوصل سبق أن تُوج باللقب ثلاث مرات من قبل بالتساوي مع الجزيرة، وكان أول تتويج له في نسخة 1987، وجاء اللقب الثاني في نسخة 2007، قبل أن ينتظر 14 عاماً ليحقق لقبه الثالث الذي جاء في العام الماضي 2024.