الوكيل: أهداف النصر في «سلة دبي» بعيدة عن النتائج

أكّد المدير الفني لفريق النصر لكرة السلة، المصري حسام الوكيل، أن الدفع بالعناصر الشابة واكتسابها الخبرة بالاحتكاك القوي مع نخبة أندية ومنتخبات القارتين الآسيوية والإفريقية، أبرز أهداف «العميد» من المشاركة في بطولة دبي الدولية، المقامة حالياً في نسختها الـ34 على صالة النصر، وتمتد حتى الثاني من فبراير المقبل.

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم»: «أهدافنا من المشاركة بعيدة تماماً عن النتائج، وتركز بالدرجة الأولى على استثمار فترة التوقف المحلي، وحصول عناصرنا الشابة على معدل مرتفع من دقائق اللعب على أرضية الملعب أمام مدارس مختلفة لنخبة وأقوى الأندية على صعيدي آسيا وإفريقيا».

وأضاف: «يوجد ثلاثة عناصر أساسية من فريق النصر في صفوف المنتخب الوطني المشارك أيضاً في البطولة ضمن خطط إعداده لاستحقاق الشهر المقبل في التصفيات الآسيوية، بجانب فترة التوقف الطويلة للدوري التي تأهل خلالها الفريق للدور نصف النهائي، ما يمنح العناصر الشابة مزيداً من فرص اكتساب الخبرات».

وعن المستوى الفني الذي ظهر به النصر في مباراته الافتتاحية أول من أمس، أمام بيروت، وانتهت بفوز الفريق اللبناني (99-81)، قال الوكيل: «راضٍ بشكل عام عن المستوى الذي ظهر به اللاعبون، خصوصاً أن لاعبينا أظهروا ندية قوية أمام فريق مدعم بنخبة من المحترفين الأجانب، خصوصاً في الفترة الرابعة والأخيرة من المباراة».

واختتم: «فوائد جمة كسبناها من لقاء بيروت، ومستوى لاعبينا انخفض بشكل واضح في الفترة الثالثة، قبل أن نستعيد التركيز تحت الضغط في الدقائق الـ10 الأخيرة، وهي من الأمور الإيجابية التي تأتي ضمن أهداف مشاركتنا في البطولة».

المنتخب يطلب التعويض أمام اتحاد عمّان

يخوض المنتخب الوطني في الخامسة من عصر اليوم مباراته الثانية في دوري المجموعات، حين يلتقي فريق اتحاد عمان الأردني لحساب المجموعة الأولى، في مباراة يبحث من خلالها «الأبيض» عن تعويض خسارته بصعوبة في الجولة الافتتاحية أمام المرشح القوي للقب فريق «سترونغ غروب» الفلبيني، والتي جاءت بفارق ثماني نقاط (91-99).

كما تشهد الجولة، في السابعة مساءً، لقاء أهلي طرابلس الليبي وزامبانغا الفلبيني في المجموعة الثانية، تتبعه في التاسعة مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخب تونس مع الحكمة اللبناني لحساب المجموعة ذاتها.

مباريات اليوم

المنتخب الوطني - اتحاد عمان 17:00

أهلي طرابلس - زامبانغا 19:00

الحكمة - المنتخب التونسي 21:00