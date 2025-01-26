120 لاعباً يتنافسون في بطولة «الاتحاد عجمان» للغولف

انطلقت أول من أمس، في نادي الزوراء للغولف في عجمان بطولة «الاتحاد عجمان» الافتتاحية بمشاركة 120 لاعباً من الإمارات وعدد من من دول، يتنافسون على 36 حفرة بنظام البداية الفورية.

وشهدت البطولة التي تنظمها دائرة التنمية السياحية في عجمان، وترعاها شركة الاتحاد للماء والكهرباء على مدار يومين منافسات قوية ومتميزة.

وقال مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان محمود خليل الهاشمي، إن استضافة بطولة «الاتحاد عجمان» للغولف، تعكس التزامنا بتمكين الشباب من خلال الرياضة، حيث يُشكل هذا الحدث الذي يرعاه اتحاد الإمارات للغولف، توازناً مثالياً بين المنافسة والشمول، ويتيح للاعبين والمتفرجين فرصة للتواصل من خلال شغفهم المشترك بالغولف.

تُقام البطولة بنظام مبتكر حيث تنافس 30 لاعباً محترفاً محلياً من رابطة لاعبي الغولف المحترفين بالإمارات في نظام الكرة الخاص بهم، في حين سيشارك الهواة في نظام الفريق «سكرامبل درايف» الحيوي.