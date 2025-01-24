«سلة دبي» على موعد مع المشجع رقم مليون في نسختها الـ 34

كشف رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية، اللواء إسماعيل القرقاوي، أن النسخة الـ34 الحالية، التي تُستهل اليوم، على موعد مع المشجع رقم «مليون» تاريخياً، في البطولة التي تقام على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى الثاني من فبراير، وينافس على لقبها 10 من نخبة منتخبات، وأندية القارتين الآسيوية والإفريقية.

وتقص مباراة النصر الإماراتي، في الخامسة عصراً، أمام بيروت اللبناني لحساب المجموعة الأولى، أولى مباريات البطولة، متبوعةً لحساب المجموعة ذاتها بتدشين المنتخب الوطني مشواره بلقاء صعب يجمعه مع وصيف نسخة العام الماضي فريق «سترونغ غروب» الفلبيني، ويختتم اليوم الافتتاحي بلقاء التاسعة مساءً، الذي يجمع لحساب المجموعة الثانية فريقي الشارقة الإماراتي والحكمة اللبناني.

وقال القرقاوي لـ«الإمارات اليوم» إن «البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1989 نجحت في فرض نفسها واحدةً من أعرق وأقدم بطولات السلة على الساحتين العربية والآسيوية، وحظيت على الدوام بمتابعة جماهيرية، أسهمت على مدار 33 عاماً مضت في جذب أكثر من 970 ألف متفرج لحضور مبارياتها».

وأوضح: «الانطلاقة الناجحة كبطولة للشركات الوطنية والتجارية في الدولة، مهّدت الطريق أمام وجود منتخبات قوية على صعيد دول أوروبا الشرقية، ما زاد من شعبية البطولة، قبل أن تتجه البوصلة ومنذ العام 2002، وبهدف تعزيز دور (سلة دبي) في تطوير السلة العربية، إلى مشاركة الأندية على صعيد منطقتنا العربية، سواء في آسيا أو في إفريقيا، والتي تحظى بقواعد جماهيرية من خلال الجاليات التي تعيش على أرض الدولة، ما زاد تدريجياً من نسب الحضور الجماهيري».

وأضاف: «تنامي شعبية البطولة شجّع أندية جديدة للقدوم والمنافسة على لقب هذه البطولة، بالصورة ذاتها للأندية الفلبينية، ما سمح بجانب الحرص الدائم للأندية اللبنانية وحتى السورية والأردنية، في تحويل المدرجات خلال المباريات إلى كرنفالات جماهيرية، وفي العديد من المناسبات، خاصةً في المباريات النهائية اضطرت اللجان المنظمة، وبالتعاون مع النادي المضيف لفتح مدرجات إضافية، وحتى استثمار كل نقطة من نقاط الصالة».

وأشار القرقاوي إلى أن البطولة على مدار تاريخها الطويل نجحت في بناء صداقات مع اتحادات المنطقة، خاصة التي تضم تحت مظلتها أندية تحظى بقواعد جماهيرية كبيرة، وقال: «تسجل النسخة الحالية وللمرة الأولى تاريخياً وجود فريقين من الفلبين في بلدٍ تعتبر فيه كرة السلة اللعبة الشعبية الأولى، ما يعكس مدى السمعة القوية للبطولة وتنامي شعبيتها في آسيا».

مباريات اليوم

الساعة 17:00- بيروت اللبناني X النصر الإماراتي (المجموعة A)

الساعة 19:00- سترونغ غروب الفلبيني X المنتخب الوطني (المجموعة A)

الساعة 21:00- الحكمة اللبناني X الشارقة الإماراتي (المجموعة B)

إسماعيل القرقاوي:

. منذ عام 1989 فرضت البطولة نفسها واحدةً من أعرق وأقدم بطولات السلة على الساحتين العربية والآسيوية.

. النسخة الحالية تسجل للمرة الأولى وجود فريقين من الفلبين.