فوز «الإمارات» و«غنتوت» في كأس دبي الفضية للبولو

فاز فريق الإمارات على حامل اللقب فريق الحبتور 11-3 في الجولة الثالثة من كأس دبي الفضية للبولو، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، التي تُقام حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 5 فرق وبهانديكاب 20 جول.

ونجح فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تحقيق فوزه الأول في البطولة، في حين نال فريق الحبتور خسارته الثانية.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة نفسها، حقق فريق غنتوت فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على فريق ذئاب دبي بنتيجة 11-7، في حين بقي رصيد ذئاب دبي عند فوز وحيد أحرزه في الجولة السابقة.

وتُستأنف المنافسات يوم السبت المقبل بإقامة الجولة الرابعة، حيث يلتقي فريق الإمارات مع غنتوت في المباراة الأولى، فيما يواجه فريق بنجاش، الذي نال راحة في الجولة السابقة، مع فريق ذئاب دبي في المباراة الثانية.