سباق زايد الخيري ينطلق في ميامي اليوم

تنطلق، اليوم، النسخة الـ17 من سباق زايد الخيري في الولايات المتحدة الأميركية، التي تقام لأول مرة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وتوجه عائداتها إلى المؤسسة الوطنية للكلى في فلوريدا.

ويستضيف «ريغاتا بارك» السباق الذي يقام لمسافة 5 كم لجميع الشرائح المشاركة، فيما ازدانت شوارع ميامي بلوحات الدعاية والترويج للسباق الخيري الذي انطلق في أبوظبي عام 2001، ثم انتقل بعطائه إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 2005، ليقام كل عام في نيويورك، ويوجه ريعه إلى علاج وأبحاث الفشل الكلوي، ومن ثم انتقل إلى مصر في عام 2014، ليسهم في دعم المستشفيات التي تعالج أمراضاً مختلفة في عدد من المحافظات المصرية.

واطلع رئيس اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري محمد هلال الكعبي، خلال اجتماعه مع عمدة مدينة ميامي، فرانسيس سواريس، على مسيرة السباق الخيرية، وجهوده في مكافحة مرض الفشل الكلوي في الولايات المتحدة منذ عام 2005، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للكلى، والمراكز البحثية المتخصصة في تطوير أساليب مواجهته وعلاجاته.

وقال الكعبي إن دولة الإمارات تلقت خطاباً من الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأميركية، يفيد بأن السباق أكبر مساهم في علاج وأبحاث الفشل الكلوي، موجهاً الشكر والتقدير إلى سفارة دولة الإمارات في واشنطن، لدعمها اللجنة المنظمة العليا لتحقق المبادرة أهدافها النبيلة.