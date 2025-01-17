جارديم: لاعبو العين لم يحترموا شعار النادي

انتقد مدرب العين، البرتغالي ليوناردو جارديم، لاعبي العين عقب الخسارة الكبيرة التي مُني بها فريقه أمام عجمان 2-4، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال المدرب في تصريحات صحافية بعد المباراة: «بعض من لاعبي العين لم يحترموا شعار النادي، كما لم يحترموا كرة القدم أيضاً، لقد منحوا عجمان فوزاً مستحقاً علينا».

وأضاف: «اللاعبون تفرغوا للحديث مع حكم مباراة عجمان طوال الوقت، لقد كان تركيزهم منصبّاً عليه أكثر من اللعب، تحدثت معهم بين شوطَي المباراة، وطلبت منهم أن يصفّوا أذهانهم ويلعبوا من أجل النقاط الثلاث، لكن للأسف لم تكن هناك استجابة وتلقينا بطاقة حمراء في بداية الشوط الثاني لنُكمل اللقاء بـ10 لاعبين».

وأشار: «للأسف فقدنا ثماني نقاط في آخر ثلاث مباريات وهذا أمر يدعو إلى الأسف، وشيء غير مُرضٍ على الإطلاق، في مباراتَي الشارقة وشباب الأهلي صنعنا أكثر من 10 فرص للتسجيل، وكنا الطرف الأفضل في المباراتين، وكانت لنا شخصية على أرض الميدان، توقعت من اللاعبين أن يستمروا على المستوى نفسه أمام عجمان، لكن هذا الشيء لم يتحقق وافتقدنا التركيز وعقلية الفوز».

وتابع: «لقد ابتعدنا بتلك الخسارة عن المنافسة على لقب الدوري، والآن أصبحنا مطالبين بأن نُغير العقلية والأسلوب، العين نادٍ كبير لا يستحق ولا يليق به أن يكون في هذا المركز الذي يوجد فيه (السادس)، ويحقق فقط 19 نقطة من 12 مباراة، جمهورنا الكبير كان يستحق أكثر من ذلك بكثير».

وأكمل: «سنحاول أن نتحسن في الفترة المقبلة، حينما أتيت كان الفريق في المركز الثامن، وتقدمنا في بعض الأوقات إلى مراكز جيدة، هناك إيجابيات كثيرة حدثت في الفترة الماضية بعيداً عن النتائج، لكن يجب علينا أن نستمر في المحاولات لنستعيد مكاننا الطبيعي».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول أسباب تراجع مستوى سفيان رحيمي في الفترة الأخير، وهل يجد صعوبة في اللعب إلى جوار لابا كودجو، قال جارديم: «لا أعتقد ذلك، حينما كان العين بطلاً في الموسم الماضي كان سفيان رحيمي يلعب إلى جانب لابا كودجو، واللاعبان كانا يؤديان معاً بصورة رائعة للغاية، نحن نحاول أن نستفيد من جميع اللاعبين ونساعدهم على إخراج أفضل ما لديهم في المباريات».