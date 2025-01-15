إقبال كبير للمشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

شهدت الأسابيع الأخيرة إقبالاً كبيراً من اللاعبين واللاعبات في مختلف إمارات الدولة على التسجيل للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة البدلة، التي ستنطلق، بعد غد، بصالة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من أبرز أكاديميات وأندية الدولة، ضمن فئات البراعم، والأشبال، والناشئين، والشباب، والكبار، والأساتذة.

وتشهد الجولة الأولى من البطولة معدلات تسجيل مرتفعة، حيث بلغ عدد اللاعبين المسجلين، حتى الآن، أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتعتمد المنافسات على نظام تصنيف شامل، يهدف إلى تعزيز روح التنافس، وتطوير المهارات الفردية والجماعية.

وتبدأ المنافسات بعد غد بنزالات فئة الكبار والأساتذة والشباب «تحت 18 عاماً»، فيما يخصص اليوم الثاني لمنافسات الناشئين تحت 14 و16 عاماً، واليوم الثالث لمنافسات فئتي الأشبال تحت 12 عاماً، والبراعم من عمر أربع إلى ثماني سنوات.

وأكّد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، أن النسخة الأولى من البطولة حققت نجاحاً كبيراً، ورسّخت مكانتها كإحدى أبرز البطولات الرياضية على الساحة المحلية، واستقطبت أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة عبر خمس جولات، تميزت جميعها بمستويات تنافسية عالية، وكانت منصة بارزة لاكتشاف المواهب وصقلها، وأسهمت في تطوير مهارات اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية.