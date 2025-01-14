فرهاد مجيدي مدرباً للبطائح

كشف نادي البطائح، أمس، عبر حسابه في منصة «إكس» عن تعاقده مع المدرب الإيراني، فرهاد مجيدي، ليقود الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين خلفاً للكرواتي جوران توميتش الذي أقيل من منصبه على خلفية النتائج السلبية وتراجع مستوى الفريق.

ويمتلك فرهاد مجيدي (48 سنة) خبرات في الملاعب الإماراتية، بعدما قاد سابقاً فريق كلباء.

وكان البطائح قد سلّم مهام تدريب الفريق مؤقتاً لمدرب فريق تحت 23 سنة بالنادي، محمد الرئيسي، وقاده في مباراة الجولة الـ12 التي انتهت بالفوز على العروبة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في الدوري.