الأميركي فيهان بطل «دولية الفجيرة» لتنس الشباب

فاز اللاعب الأميركي، ريدي فيهان، بالمركز الأول لبطولة الفجيرة الدولية لتنس الشباب «J100» التي نظمها اتحاد التنس، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بعد فوزه في المباراة النهائية، أمس، على التركي سيك مصطفى بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتوج الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس نادي الفجيرة للتنس، الفائزين في المراكز الأولى، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي عبدالغفور بهروزيان، والأمين العام لاتحاد التنس، ناصر يوسف المرزوقي.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز الثنائي، الكورية جيونغ، والفلبينية ماريس، بالمركز الأول لزوجي الشابات، بعد فوزهما على الروسيتين ترنيتيفا وإلينا بمجموعتين دون مقابل.

وفي منافسات زوجي الشباب، فاز الثنائي الفرنسي باريرا ومواطنه كوترير بالمركز الأول، بفوزه على الثنائي، الأميركي سيباستيان، والألماني هوس، بمجموعتين نظيفتين.

وفي فردي الشابات، فازت الروسية تيرنتيفا بالمركز الأول، بتفوقها على مواطنتها غوريليفا بمجموعتين دون مقابل.

من جهته، قال بهروزيان في تصريحات صحافية: «إن تنظيم أول بطولة بتصنيف (J100) في الفجيرة مهّد لإقبال كبير من قبل اللاعبين. والمكانة التي تتمتع بها بطولة الفجيرة الدولية للشباب جعلتها وجهة للاعبين المميزين فنياً».

وأضاف: «إدارة النادي ستستثمر المكاسب الإيجابية للمزيد من التطور والتميز»، مشيراً إلى أن «البطولة شهدت مشاركة 108 لاعبين ولاعبات من 50 دولة».

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي: «بطولة الفجيرة الدولية للشباب أصبحت علامة فارقة على مستوى البطولات التي تقام في الإمارات والعالم، ووصولها إلى هذه المكانة الفنية يعكس الجهود المشتركة لاتحاد التنس والنادي».