ماجد المهيري بطلاً لكأس ولي عهد دبي للقدرة

فاز الفارس ماجد جمال المهيري بلقب كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 146 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وجاء المهيري في المركز الأول على صهوة الجواد «إيفيتا لارزاك» المملوك لإسطبلات «إف 3»، بعدما احتل المركز العاشر في المرحلة الأولى من مسافة 40 كيلومتراً، وقفز إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، بينما تراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، قبل أن يستعيد المركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً، ويُنهي السباق بطلاً للنسخة الـ17 من الكأس.

وحصل الفارس راشد محمد عتيق المهيري على المركز الثاني ممتطياً صهوة الجواد «أباندومز روكابيلي» المملوك لإسطبلات «إف 3»، إذ جاء في المركز الثامن في المرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز التاسع في المرحلة الثانية، ثم تقدّم إلى المركز الرابع في المرحلة الثالثة، وصعد إلى المركز الثاني في المرحلة الرابعة. ونالت الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز المركز الثالث على صهوة الجواد «بالليو بيرو» المملوك لإسطبلات «إم 7»، حيث جاءت في المركز الـ13 في المرحلة الأولى، وتقدّمت إلى المركز الـ12 في المرحلة الثانية، وواصلت تقدّمها في المرحلة الثالثة بحصولها على المركز العاشر، قبل أن تصعد إلى المركز الثالث في نهاية السباق.