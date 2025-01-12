ماراثون دبي الدولي يغري نخبة أبطال العالم اليوم

تنطلق في السادسة من صباح اليوم النسخة الـ24 من ماراثون دبي الدولي، برعاية مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، يتنافسون على ألقاب ثلاثة سباقات، هي: الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كلم، وسباق الـ10 كلم، والسباق العائلي لمسافة أربعة كلم.

ويتقدم المشاركين في السباق الرئيس 63 عداء وعداءة من نخبة أبطال العالم من أصحاب الأرقام القياسية والفائزين في أشهر ماراثونات العالم، يتنافسون على جوائز المركز الأول لمنافسات الرجال والسيدات، البالغة قيمتها 80 ألف دولار لكل منها.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية المُخصصة للسباق الرئيس لماراثون دبي هذا العام 312 ألف دولار، بخلاف الجوائز المالية المخصصة لسباقي 10 كلم وأربعة كلم، بمشاركة أكثر من 20 ألف عداء وعداءة في السباقات الثلاثة.

وأكملت اللجنة المنظمة الترتيبات الخاصة بالسباق الذي سينطلق من منطقة أم سقيم بالقرب من أكاديمية شرطة دبي في شارع شاطئ جميرا، مروراً ببرج العرب ومدينة جميرا.

من جهته، أعرب المنسق العام لماراثون دبي العالمي، المستشار أحمد الكمالي، عن تفاؤله بنجاح السباق، بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من كل الهيئات والمؤسسات في دبي، يتقدمها مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والإسعاف، ودبي الإنسانية.

وقال الكمالي في مؤتمر صحافي: «قدمت بلدية دبي، برئاسة مروان بن غليطة، دعماً كبيراً للجنة المنظمة للماراثون، على صعيد وضع اللمسات الأخيرة على المنصة الرئيسة وتزيين نقطة البداية والنهاية، وبالتنسيق مع هيئة الطرق لغلق جميع الطرق المؤدية للسباق، وتسهيل مهمة المشاركين أو الجمهور المتابع لمنافسات الماراثون، من خلال السماح ببدء عمل (مترو دبي) اعتباراً من الخامسة صباحاً».

وأضاف: «نقدر أيضاً دور المكتب الإعلامي لحكومة دبي لنقل كل تفاصيل الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك قناة دبي الرياضية التي ستنقل الحدث مباشرة».

من جهته، كشف ممثل «برنامج الأمين»، عمر الفلاسي، عن مشاركة البرنامج بـ200 متسابق، في الظهور الثالث لدعم ماراثون دبي. وقال: «سيقدم برنامج الأمين جوائز السباق الجماهيري لمسافة 10 كيلومترات لجميع الفئات وجائزة الماراثون لفئة المواطنين للرجال وللسيدات، كما سندعم فئة الكراسي لأصحاب الهمم».

وأضاف: «هناك توجه لدى برنامج الأمين لخلق شراكة أكبر في المستقبل مع ماراثون دبي، لاسيما أننا نشارك هذا العام في فئة النخبة بثلاثة متسابقين في فئة السيدات والرجال، ونتطلع إلى تقديم نتائج جيدة في هذا السباق».

. 63 عداءً وعداءة من أصحاب الأرقام القياسية يتنافسون على ألقاب الرجال والسيدات.

. 3 سباقات في الحدث الدولي هي: الماراثون الكلاسيكي، وسباق الـ10 كلم، والسباق العائلي.