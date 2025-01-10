نادي ترامب للغولف يستضيف بطولة «المدراء التنفيذيين»

أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق النسخة الثامنة من «بطولة مجلس دبي الرياضي للمدراء التنفيذيين للغولف»، التي تنظمها شركة «سبورتس تو بيزنيس» برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في ملاعب نادي ترامب الدولي للغولف في داماك هيلز، وتقام منافساتها، غداً، بمشاركة 100 مدير تنفيذي من الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، يتنافسون في واحد من أجمل ملاعب الغولف من فئة 18 حفرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ملعب ترامب الدولي للغولف، وتحدثت خلاله رئيسة قسم الرياضة المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة المدير العام لشركة «سبورت تو بيزنس» منظم البطولة، راسل يومانز، والرئيس التنفيذي لشركة ثريو الراعي الذهبي للبطولة، درو فيرما، وكبير مسؤولي الأعمال في شركة ثريو راعي البطولة ديباك ساروب والشريك في شركة آرو الشرق الأوسط، زيشان عمر.

وقالت فوزية فريدون: «تسهم البطولة في دعم التنوع في الرياضات، وإثراء قائمة الفعاليات الرياضية الزاخرة التي تستضيفها دبي على مدار العام، كما تعزز العلاقات بين المديرين التنفيذيين وصنّاع القرار في الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة».

وأضافت: «نعمل مع شركة (سبورت تو بيزنيس) من أجل تنظيم 70 بطولة غولف مختلفة طوال العام، بما يحقق العديد من الأهداف، وفي مقدمتها نشر ممارسة هذه الرياضة، وتقديم بطولات وأحداث مميزة، وأيضاً الاستفادة من ملاعب الغولف الموجودة، حيث نمتلك أفضل ملاعب الغولف في العالم».