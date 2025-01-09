توتي وتريزيغيه يتقدمان الأساطير في «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أمس، تفاصيل «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»، بنسخته الثالثة، الذي ينطلق غداً، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

ويجمع الحدث أساطير الرياضة في مجموعة من البرامج المملوءة بالأنشطة، التي تبرز دور الشارقة مركزاً عالمياً للثقافة والسياحة والرياضة.

وحضر المؤتمر الصحافي رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد المدفع، ومدير إدارة الفعالیات الریاضیة والمجتمعیة بمجلس الشارقة الریاضي، الدكتور یاسر عمر الدوخي، والمدیر العام لنادي الشارقة للغولف والرمایة، زیاد الشرابي، والمدیر العام للاتحاد الدولي لتطویر كرة القدم (IFDA)، ماسیمیلیانو سوغلیا، والمدیر التنفیذي للاتحاد الدولي للفوت غولف، ستيف كرين، وعدد من أساطير كرة القدم العالمية، يتقدمهم الإيطالي فرانشيسكو توتي، والفرنسي ديفيد تريزيغيه، اللذان سيشاركان في الفعاليات إلى جانب أسماء رنانة أخرى مثل الإنجليزي مايكل أوين، البرازيلي ريفالدو، الإيطاليين باولو مالديني وكريستيان بانوتشي، المصري عصام الحضري، والأرجنتيني أليخاندرو «بابو» غوميز.

وتشمل فعاليات «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» ليلة نجوم الكرة بمباراة كرة قدم، وكأس «جولة الأساطير للبادل»، وبطولة الألعاب الإلكترونية، وبطولة الشارقة الدولية للفوت غولف، إلى جانب جولات ثقافية وزيارات.

من جهته، أكد المدفع حرص الإمارة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، لإبراز ديناميكيتها وتعزيز منظومتها السياحية من خلال تسليط الضوء على معالمها الثقافية.

وقال خلال المؤتمر الصحافي: «هذه النسخة الثالثة للفعالية التي تستضيفها الإمارة، ونسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة السياحة الرياضية كقطاع يشهد نمواً متزايداً على المستوى العالمي».

وأضاف: «تولي الشارقة أهمية كبيرة لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية ذات الصدى العالمي، لما توفره من فرصة استثنائية للزوار، للتعرف إلى ما تقدمه الإمارة من مقومات رياضية، وثقافية، وتراثية مميزة».