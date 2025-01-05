كأس الخليج «بحريني» بمذاق «الحلوى العمانية»

فاز المنتخب البحريني بلقب بطولة «خليجي 26» للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه، أمس، على نظيره العماني 2-1، في المباراة النهائية على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وانتظر «الأحمر» البحريني 21 عاماً ليتغلب على نظيره العماني الذي لم يعرف طعم الفوز عليه في ثماني مباريات متتالية في بطولات كأس الخليج، وتحديداً منذ النسخة الـ17. وكان المنتخب العماني البادئ بالتسجيل بواسطة لاعبه عبدالرحمن المشيفري (17)، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول. وتمكّن منتخب البحرين من قلب النتيجة في الحصة الثانية، بعدما تمكّن جاسم مرهون من إدراك التعادل من ضربة جزاء (78)، قبل أن يضيف هدف الفوز من نيران صديقة سجله قائد المنتخب العماني محمد المسلمي، بالخطأ في مرماه (80).

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة، إذ دانت الأفضلية في البداية لمصلحة المنتخب البحريني الذي اندفع للهجوم منذ الدقيقة الأولى، وسنحت له فرصة ذهبية للتقدم حينما وزّع محمد الرميحي كرة عرضية لتصل إلى مهدي الحميدان لكنه سددها فوق العارضة.

وسنحت فرصة أخرى للمنتخب البحريني من تسديدة صاروخية من خارج الصندوق أطلقها محمد مرهون، وحوّلها فايز الرشيدي إلى ركنية.

وجاءت النتيجة على عكس المجريات، إذ تمكّن المنتخب العماني من إحراز هدف السبق، عندما ارتقى عبدالرحمن المشيفري إلى ركنية علي البوسعيدي، وأودعها برأسه في الشباك.

وحصل المنتخب البحريني على ضربة جزاء، انبرى لها محمد مرهون ونفذها على يمين الحارس بنجاح.

وواصل البحرين اندفاعه، وتمكن من قلب النتيجة من نيران صديقة.