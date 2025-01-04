اتحاد التنس ينظم 3 بطولات دولية للشباب

أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن تنظيمه ثلاث بطولات دولية للشباب في انطلاقة الموسم الحالي، وذلك بإشراف الاتحاد الدولي للتنس خلال الفترة من 6 إلى 25 يناير الجاري، وبمشاركة 360 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وبواقع 120 لاعباً ولاعبة في كل بطولة، وستكون جميعها بالتصنيف العالمي (J100)، بعد ترقيتها من قبل الاتحاد الدولي للتنس منتصف العام الماضي.

وستكون البداية من إمارة الفجيرة التي ستستضيف يوم 6 الجاري بطولة الفجيرة الدولية للشباب بنسختها 15 وتُقام في نادي الفجيرة للتنس، بينما تُقام النسخة 22 لبطولة دبي الدولية للشباب يوم 13 يناير، يليها مباشرة النسخة الثالثة لبطولة الإمارات الدولية للشباب وتقامان في أكاديمية «توب سبن» في دبي.

من جانبه، وصف الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، إقامة البطولات الثلاث بالتصنيف الجديد بأنها تعكس الخطوات المدروسة لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، برئاسة سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم في تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لتطوير رياضة التنس، ونشرها محلياً ودولياً، ما جعل ملاعب الإمارات وجهة عالمية للتنافس، مقدماً الشكر لنادي الفجيرة للتنس وإلى أكاديمية «توب سبن» في دبي للجهود المبذولة في إخراج البطولات بأفضل صورة تنظيمية.

. 360 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم يشاركون في البطولات الثلاث.