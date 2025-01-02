«فيكتوري» يضم الأميركي تورنتي والفنلندي ويكستروم

كشف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قائمة المتسابقين في فريق فيكتوري الذي ينافس في بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا 1» في الموسم الجديد 2025، ويسعى إلى تحقيق حلمه الكبير بمعانقة اللقب العالمي للمرة الأولى.

وأعلن النادي انضمام وعودة المتسابق الأميركي، شون تورنتي، المتوج باللقب العالمي ثلاث مرات أعوام 2018 و2019 و2022، إلى صفوف الفريق من جديد، وانضمام المتسابق الفنلندي، إليك ويكستروم، ليكونا مع البطل الإماراتي، أحمد الفهيم، الذي سيخوض موسمه الثالث على التوالي مع الفريق، في بطولة العالم للزوارق السريعة.

ووقّع الثنائي الجديد تورنتي وويكستروم عقد الانضمام إلى فريق فيكتوري، بحضور عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي، ومدير إدارة فيكتوري، أحمد السميطي، بمقر إدارة فيكتوري في جبل علي.

وخاض الأميركي شون تورنتي تجربة ناجحة مع فريق فيكتوري بعد انضمام الفريق للبطولة رسمياً عام 2015، امتدت ثلاث سنوات في المواسم 2015 و2016 و2017، وقاده للعديد من النجاحات، منها الحصول على مركز الوصيف عام 2016، والمركز الثالث في 2015، وأهدى الفريق فوزاً تاريخياً للمرة الأولى بلقب جائزة الشارقة في 2016. وكان تورنتي قد حقق نجاحات كبيرة مع فريق فيكتوري من 2015 إلى 2017، أما الفنلندي إليك ويكستروم فيعد أحد المواهب الصاعدة في بطولة العالم للزوارق السريعة، وسبق له الظهور في بطولة العالم في الموسمين 2021 و2022، إذ احتل المركزين الخامس والرابع على التوالي مع فريق سكوت جيلمان.