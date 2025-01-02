عبدالله حسن: الوقت لم يُسعف رينارد لإعداد «الأخضر»

أكد الخبير الفني في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبدالله حسن، أن السبب الرئيس لخروج المنتخب السعودي من بطولة «خليجي 26» المقامة في الكويت يعود إلى الوقت غير الكافي الذي حصل عليه المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، لإعداد «الأخضر» للمنافسة، لاسيما أنه تولى تدريب «الأخضر» أخيراً خلفاً للإيطالي المقال من منصبه، روبيرتو مانشيني.

وقال عبدالله حسن لـ«الإمارات اليوم»: «الاستغناء عن مانشيني والتعاقد مع رينارد قبل فترة زمنية قصيرة لم يمكن لاعبي المنتخب السعودي من التأقلم مع التغييرات التي أحدثها المدرب الفرنسي، إذ افتقد المنتخب السعودي للانسجام والاستقرار الفني في المباريات الأولى، وبدا مستواه الفني متذبذباً»، مشدداً على أن «تغيير الفكر الفني يحتاج إلى وقت طويل ليدركه اللاعبون ويتقنوه، وهو ما كان غائباً عن المنتخب السعودي في (خليجي 26)، إذ إن المدرب رينارد حاول كثيراً، لكن الوقت لم يسعفه».

وتابع: «قلة مشاركة لاعبي السعودية في مباريات الدوري أثّرت في جاهزيتهم الفنية والتنافسية، إضافة إلى ضغط الجمهور وطبيعة البطولة الخليجية والترشيحات الإعلامية، وهذه مشكلة مستدامة يعانيها المنتخب السعودي في البطولات الخليجية».

وأكمل: «الجهاز الفني للمنتخب السعودي يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى التخلص من الضغوط الذهنية التي صادفته في (خليجي 26)، لتعزيز الجوانب الفنية قبل خوض المرحلة المقبلة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم».