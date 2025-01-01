البحرين وعُمان إلى نهائي «خليجي 26»

بلغ المنتخب العُماني المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» المقامة في الكويت، بعدما أقصى نظيره السعودي من الدور نصف النهائي، بالفوز عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس، كما تأهلت البحرين للنهائي بعد فوزها على الكويت 1-صفر، سجله محمد مرهون في الدقيقة 75.

وجاء الشوط الأول سعودياً على مستوى الأداء، إذ بدأ اللقاء بأفضل طريقة، وفرض ضغطاً هجومياً على الفريق العُماني، الذي اكتفى لاعبوه بالتراجع للمناطق الخلفية لتأمين مرماهم.

وظهرت خطورة الأخضر السعودي بحصوله على ضربة ثابتة من مكان مقوس على حدود الصندوق، أبعدها الحارس فايز الرشيدي إلى ركنية.

وأضاع مروان الصحفي فرصة هدف مُحقق على الفريق السعودي، حينما تلقّى تمريرة وكان المرمى مفتوحاً على مصراعيه، لتمر الكرة من بين قدميه إلى خارج الملعب.

وكانت النقطة الفاصلة في اللقاء، مع طرد اللاعب العُماني منذر العلوي، بعد تدخل عنيف على سالم الدوسري، ليُكمل الأحمر العُماني اللقاء منذ الدقيقة 34 بـ10 لاعبين.

وتألق الحارس العُماني فايز الرشيدي في إبعاد أخطر فرص اللقاء مع الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، حينما تصدى بفدائية لانفراد سالم الدوسري، الذي تلاعب بالدفاع الأحمر، ولكن الحارس العُماني أنقذ الموقف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع استئناف الشوط الثاني، تواصل الضغط السعودي، وسجل له عبدالله الحمدان في الدقيقة 60، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد تدخل تقنية «الفار».

وفي خضم انتظار الجماهير السعودية لهدف في أي لحظة، استطاع أرشد العلوي أن يفاجئ الجميع بتسجيل هدف التقدم للمنتخب العُماني من ضربة ثابتة اخترقت الحائط البشري، واستقرت على يمين الحارس محمد العويس «74».

وضرب الأحمر العماني مرمى الأخضر السعودي من جديد، حينما تمكن علي البوسعيدي من إضافة هدف آخر بفضل تمريرة سحرية من عبدالرحمن المشيفري، ضربت الدفاع وحارس المرمى «85».

وبعدها بدقيقتين، استطاع الأخضر أن يُقلص الفارق عن طريق محمد كنو، من تسديدة أطلقها من مسافة بعيدة، لكن الهدف لم يكن كافياً لمعادلة النتيجة.