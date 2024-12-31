أزرقان: أعيش أجواء مثالية ورائعة في دبي

أكد لاعب النصر، الهولندي الجنسية المغربي الأصل مروان أزرقان، سعادته بالتواجد مع النصر الإماراتي في أول موسم ينضم له قادماً من فينورد الهولندي، مشيراً إلى أن الأجواء في دبي مثالية ورائعة حيث يعيش بمفرده، ويتشارك الوقت مع زميله قائد الفريق، المغربي عادل تاعرابت، ودائماً ما يكونان معاً خلال تناول الطعام في المطاعم بعد التدريب.

ونجح اللاعب الهولندي في كسب حب وإعجاب جمهور العميد منذ ظهوره الأول مع الفريق بداية الموسم، ومن أولى مشاركاته في كأس المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، حيث شارك في ثلاث مباريات وأحرز هدفين، كما شارك في تسع مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، ولكنه غاب عن المباراة الأخيرة أمام خورفكان بسبب الإصابة، قبل أن يعود ويتألق أمام شباب الأهلي في إياب ربع نهائي الكأس أول من أمس، حيث نزل إلى الملعب بديلاً في الدقيقة 65، وسجل هدفين في ثلاث دقائق كانت كفيلة بقلب النتيجة قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل 5-5.

وأدى التعادل إلى وداع النصر من الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد أن كان قد خسر أمام شباب الأهلي في مباراة الذهاب 2-صفر، ليخسر الفريق بطولة جديدة بعد وداع كأس رئيس الدولة أيضاً.

وقال مروان أزرقان لـ«الإمارات اليوم»: «لم أكن أتوقع أن ألعب يوماً في الإمارات، ولكن بعد فترة شاهدت العديد من اللاعبين الذين حضروا إلى هنا وسمعت الكثير عن البطولة، وفي الصيف الماضي تحدث معي مساعد مدرب النصر شرودر، وهو على تواصل دائم معي، وعرض عليّ الانضمام إلى النصر في الدوري الإماراتي، ولم أتردد خصوصاً أن الفريق يضم القائد عادل تاعرابت، وهو من سهّل مهمتي في البطولة».

وأضاف: «تواجدت في كل المباريات، لكن قبل مباراة خورفكان الأخيرة تعرضت لإصابة بسيطة في القدم خلال التدريبات وغبت عن القائمة، أنا راضٍ تماماً عن مشواري حتى الآن مع الفريق، البداية كانت رائعة وفي التشكيل الأساسي، ولكن إصابات بسيطة وقفت أمام استمرار تواجدي في المباريات بصفة أساسية، والأمر متروك للمدرب، بالتأكيد المدرب يرى الموعد المناسب لتواجدي في المباريات».

وتابع مروان: «سعيد جداً بالوجود في دبي، أعيش بمفردي، وللأسف لا أعرف الطهي، وأتشارك الوقت باستمرار مع اللاعب عادل تاعرابت، دائماً يصحبني لتناول الطعام، إضافة إلى تواجد اللاعب عثمان بوسعيد. الطعام هنا جيد جداً، وهو ما يجعل الحياة سهلة ومثالية للاعب كرة قدم يبحث عن التميز والتألق».

وعن مشوار النصر في الدوري، قال مروان: «نقدم مباريات جيدة ويتطوّر الأداء من مباراة لأخرى، وأعتقد أننا مع الوقت سيكون للفريق شأن قوي في البطولة، إضافة إلى أننا لسنا بعيدين عن فرصة المنافسة».

مروان أزرقان:

. لا أعرف الطهي، وأتشارك الوقت والطعام مع عادل تاعرابت.

. راضٍ تماماً عن مشواري حتى الآن مع «العميد».

. لسنا بعيدين عن المنافسة، وسيكون للفريق شأن قوي في الدوري.