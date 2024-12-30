«زلزال 125» يظفر بلقب سباق المحامل الشراعية

فاز المحمل «زلزال 125»، لمالكه النوخذة عبدالله المرزوقي، بلقب سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظّمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أول من أمس، ضمن روزنامة السباقات التراثية في الموسم الحالي.

وجاء في المركز الثاني «يوف 67»، لمالكه زايد الحوسني، بقيادة النوخذة سلطان المرزوقي، وحل في المركز الثالث «الصاروخ 90» لمالكه النوخذة عمر المرزوقي.

شارك في السباق «الجولة الرابعة لهذه الفئة» 65 محملاً، وانطلق من جزيرة اللؤلؤ لمسافة سبعة أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى رئيس لجنة المسابقات في النادي، سيف السويدي، ومدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في النادي، ناصر الظاهري، ومشرف عام السباق، خليفة محمد السويدي.