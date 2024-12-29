500 لاعب في «دولية الشارقة لشباب السلة»

افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، أول من أمس، النسخة الخامسة لبطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية ونادي خورفكان، بمشاركة 35 فريقاً و500 لاعب يمثلون 10 دول.

وشهد حفل الافتتاح مسيرة رياضية من بداية شارع الكورنيش، بحضور لاعبي الفرق المشاركة وصولاً إلى ساحة مدرج خورفكان، وتضمن فقرات رياضية واستعراضات.

وأسفرت نتائج اليوم الأول في فئة تحت 12 سنة عن فوز فريق «جام سبورت الإمارات» على المدرسة الإنجليزية الجديدة الأردنية «63-9»، وخورفكان على هوبز قطر «52-46»، والشارقة الرياضي على المدرسة الإنجليزية الأردنية «46-14»

وفي منافسات فئة تحت 14 سنة، فاز دينامو الروسي على عمان يونايتد الأردني «95-36»، والشارقة الرياضي على المدرسة الإنجليزية الأردنية «76-31»، والمدرسة الإنجليزية الأردنية على كومبو الصربي «78-56»، و(نمبر ون) الفرنسي على المدرسة الإنجليزية الأردنية (ب) «137-18»، ونيكسب هوبز الإسباني على هوبز دريمز الهندي «156-32»، كما فاز كومبو الصربي على خورفكان الرياضي «73-66»، وتغلب هوبز القطري على المدرسة الإنجليزية الأردني «71-69»، والحمرية على هوبز دريمز الهندي «88-28».

وفي منافسات تحت 16 سنة، فاز فريق المدرسة الأردنية على نيكست هوبز الإسباني «64-52»، وهوبز قطر على منتخب الشارقة «86-48»، وعمان الأردني على مانشستر جيانتس «54-36»، وخورفكان الرياضي على المدرسة الإنجليزية الأردنية «52-45»، والشارقة الرياضي على هوبز دريمز الهندي «53-44».