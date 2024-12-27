بث مباشر.. الإمارات مع عمان والكويت مع قطر في خليجي 26
يخوض المنتخب الوطني مواجهة مصيرية في كأس الخليج العربي لكرة القدم، عندما يلتقي مع منتخب عمان في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، اليوم في الساعة 6:30 مساءً على استاد جابر المبارك، إذ إنه لا بديل أمام «الأبيض» غير تحقيق الفوز للتأهل إلى الدور نصف النهائي.
ويدخل المنتخب اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة حصل عليها بتعادله مع قطر في الجولة الأولى 1-1، ثم الخسارة أمام الكويت 1-2، أما «الأحمر» فيمتلك في رصيده أربع نقاط من تعادل مع الكويت 1-1، ثم فوزه على قطر 2-1.
تشكيلتا الإمارات وعمان
🇦🇪 الإمارات 🆚 عمان 🇴🇲— خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 27, 2024
التشكيل الأساسي للمواجهة الثانية! 👇#خليجي_زين26 pic.twitter.com/uv0AzDuCY8
تشكيلتا الكويت وقطر
🇶🇦 🆚 🇰🇼— خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 27, 2024
منتخبا الكويت وقطر يكشفوا الستار عن التشكيل الأساسي قبل انطلاق المواجهة المرتقبة 🤩#خليجي_زين26 | #الكويت_قطر pic.twitter.com/KDMmN9HRA9
يحيى الغساني يهدر فرصة محققة لإحراز الهدف الأول من انفراد تام في الدقيقة 3.
يحيى الغساني يحرز الهدف الأول من متابعة رائعة لكرة عرضية لعبها خالد الظنحاني وأكملها ببراعة في المرمى في الدقيقة 20.
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