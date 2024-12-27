بث مباشر.. الإمارات مع عمان والكويت مع قطر في خليجي 26

يخوض المنتخب الوطني مواجهة مصيرية في كأس الخليج العربي لكرة القدم، عندما يلتقي مع منتخب عمان في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، اليوم في الساعة 6:30 مساءً على استاد جابر المبارك، إذ إنه لا بديل أمام «الأبيض» غير تحقيق الفوز للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويدخل المنتخب اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة حصل عليها بتعادله مع قطر في الجولة الأولى 1-1، ثم الخسارة أمام الكويت 1-2، أما «الأحمر» فيمتلك في رصيده أربع نقاط من تعادل مع الكويت 1-1، ثم فوزه على قطر 2-1.

تشكيلتا الإمارات وعمان

🇦🇪 الإمارات 🆚 عمان 🇴🇲



التشكيل الأساسي للمواجهة الثانية! 👇#خليجي_زين26 pic.twitter.com/uv0AzDuCY8 — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 27, 2024

تشكيلتا الكويت وقطر

🇶🇦 🆚 🇰🇼



منتخبا الكويت وقطر يكشفوا الستار عن التشكيل الأساسي قبل انطلاق المواجهة المرتقبة 🤩#خليجي_زين26 | #الكويت_قطر pic.twitter.com/KDMmN9HRA9 — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 27, 2024

يحيى الغساني يهدر فرصة محققة لإحراز الهدف الأول من انفراد تام في الدقيقة 3.

يحيى الغساني يحرز الهدف الأول من متابعة رائعة لكرة عرضية لعبها خالد الظنحاني وأكملها ببراعة في المرمى في الدقيقة 20.