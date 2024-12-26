11 مرشحاً يتنافسون على جوائز «رابطة المحترفين» في ديسمبر

أعلنت رابطة المحترفين قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في شهر ديسمبر لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، بدوري أدنوك للمحترفين.

ووفقاً لبيان صحافي من الرابطة: «يتنافس في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، خمسة لاعبين، هم لابا كودجو (العين)، ومهدي قائدي (كلباء)، وماتياس سيجوفيا (العين)، وهيثم الجويني (دبا الحصن)، وعادل تاعرابت (النصر)»، فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى ثلاثة لاعبين، هم عادل الحوسني (الشارقة)، وخالد عيسى (العين)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي).

وأخيراً يتنافس على جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر، ليوناردو جارديم (العين)، وباولو سوزا (شباب الأهلي)، وأولاريو كوزمين (الشارقة).

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداء من أمس ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.