تالاييتش: جاهزون لكل الاحتمالات أمام العراق

قال مدرب البحرين دراجان تالاييتش، إن فريقه جاهز تماماً لكل الاحتمالات في مواجهته المرتقبة أمام المنتخب العراقي.

وقال تالاييتش في مؤتمر صحافي، أمس «إنها بطولة جديدة ونحن نكتب قصة جديدة، ونكن كل الاحترام لمنتخب العراق وللشعب العراقي. وسنسعى لتحقيق الفوز. أعددنا أنفسنا جيداً للمباراة التي نواجه خلالها فريقاً كبيراً ومنظماً ويقدم أداء جيداً للغاية».

وقال المدرب الكرواتي مازحاً «تمنياتي لهم بالتوفيق في كأس العالم، وليس في مباراة اليوم».

وأضاف «مباراة العراق ستكون صعبة للطرفين خصوصاً بعد مواجهة السعودية القوية في اللقاء الأول، ولا شك أن مواجهة العراق ستكون قوية وصعبة أيضاً على المستويين البدني والذهني».