"منصور يا منتخبنا" يتصدر "إكس".. ومتابعون: "قدها يا الأبيض"

تصدَر وسم #منصور_يا_منخبنا، قائمة المواد الأكثر تفاعلا على منصة "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبل ساعات على بدء المباراة التي تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره الكويتي، في الجولة الثانية من مباريات مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وعبَر المتابعون، من خلال الوسم، عن دعمهم وتشجيعهم للمنتخب، وأمانيهم الكبيرة بأن يصنع اللاعبون نهاية جميلة لهذه المباراة تتوج بفوز "الأبيض".

وأطلق المتابعون عبارات تشجيعية، عبَروا من خلالها، عن دعمهم للمنتخب وثقتهم الكبيرة به، فقال المتابع ذياب سالم: "أبيضنا يواجه مستضيف البطولة الأزرق الكويتي في ثاني مبارياته، قدها يالأبيض وفالكم الفوز".

وقالت المتابعة العنود: "أملنا فيكم يُعانق السماء، ولا حدود له".

وقال المتابع علي البلوشي: "منصور يا الأبيض".

وتمنَى المتابعون التوفيق لمنتخب الإمارات اليوم، وطالبوه ببذل قصارى جهده لنيل الكأس للمرة الثالثة في تاريخه. فقال أحد المتابعين: "بالتوفيق لمنتخبنا اليوم ضد شقيقه منتخب الكويت".

وقال المتابع عيسى بسام: "نبيها الثالثة يا الابيض".

من جهتهم شكر متابعون الجمهور الذي توجَه للكويت لمؤازرة الأبيض الإماراتي، فقال المتابع علي العامري: الله يحفظ جمهورنا المتوجة إلى الكويت لمؤازرة الابيض الاماراتي في خليجي26.. باذن الله يردون رافعين الرأس والكأس".

من جانبها، شاركت الحسابات الرسمية للأندية الإماراتية، الوسم، وشجَعوا من خلاله المنتخب الإماراتي، وعبَروا عن فخرهم به وثقتهم بقدرته على تحقيق الفوز.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الـوصـل الرياضي، أمس: "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته غداً أمام المنتخب الكويتي الشقيق ضمن منافسات خليجي 26 ..

منصـوررر يا الأبيض ".

وكتب الحساب الرسمي لنادي دبا الرياضي الثقافي: "قدَّها يــــا الأبيض وبإذن الله منصور".

كما كتب الحساب الرسمي لنادي كلباء لكرة القدم : "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي ".

من جانبه كتب الحساب الرسمي لمنتخب الإمارات على "إكس": "وجهتنا استاد جابر وأبيضنا بإذن الله قادر".

وكتب أيضا: "الوعد في استاد جابر الدولي يا جماهير الأبيض".

ويخوض المنتخب الوطني، اليوم، مواجهة حاسمة مع نظيره الكويتي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم، الساعة 21:30 مساء على استاد جابر الأحمد الدولي.