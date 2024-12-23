كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.. شباب الأهلي يُعلن "النصر" والوحدة يقهر الشارقة

وضع شباب الأهلي قدما في المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم)، بفوزه على النصر 2-0، اليوم الإثنين، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من المسابقة.

وبعد أن انتهى الشوط الأول سلبيا، سجل سردار آزمون هدف التقدم من متابعة لكرة ركنية ارتقى إليها قبل المدافعين وحولها برأسه في المرمى «47».

وعزز فيديريكو كارتابيا تقدم فريقه بهدف ثانٍ من مجهود فردي مميز، إثر تسديدة في الزاوية الصعبة على الحارس «77».

وفرض شباب الأهلي سيطرته الكاملة على أغلب فترات المباراة في وقت تألق فيه حارس النصر عبدالله التميمي بشكل لافت، وحرم «فرسان دبي» من الخروج بانتصار كبير.

وعلى استاد آل نهيان، تغلب الوحدة على ضيفه الشارقة، 1-0، ليثأر «العنابي» لخسارته من الشارقة في المواجهة الأخيرة التي جمعتهما في دوري أدنوك للمحترفين بهدفين نظيفين.

وسجل هدف اللقاء الوحيد الكاميروني ليونيل وامبا، من تسديدة صاروخية على مشارف منطقة الجزاء، استقرت على يسار حارس الشارقة «85».

وجاءت المباراة متكافئة إلى درجة كبيرة، وأن بدأت الأفضلية في الشوط الأول لمصلحة الشارقة الذي حرم القائم اللاعب بيرو من التسجيل بعد ثمانية دقائق من البداية.

وتدخلت تقنية الفيديو «الفار» لتلغي هدفا سجله عثمان كمارا بداعي وجود تسلل في الهجمة «31».

ولعبت تغييرات مدرب الوحدة الجديد السلوفيني داركو ميلانيتش دورها في إعادة التوازن لفريقه في الشوط الثاني، وكان الأكثر استحواذاً على الكرة وهدد مرمى عادل الحوسني في أكثر من مناسبة.



