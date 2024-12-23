ليما: «الأبيض» كان أفضل من منتخب قطر لكن «النقطة مُرضية»

أكد لاعب المنتخب الوطني فابيو ليما أن «الأبيض» قدم مباراة قوية أمام نظيره القطري في انطلاقة مشواره ببطولة كأس الخليج الـ26 المقامة حالياً في الكويت، مؤكداً أن نتيجة التعادل 1-1 كانت مُرضية، على الرغم من أفضلية لاعبي المنتخب، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «النتيجة ليست سيئة في بداية البطولة، بل إنها مُرضية، على الرغم من أننا تحكمنا في المباراة بشكل كامل، وكنا الطرف الأفضل، وعلينا الآن التفكير في المباراة المقبلة أمام المنتخب الكويتي، ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية، وكل مباراة لها حسابات خاصة مختلفة عن الأخرى».

وشهدت المباراة تألق ليما الذي كان مفتاح الأداء الهجومي للمنتخب، قبل أن يتم استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأوضح: «صنعنا العديد من الفرص، ولم نفتقد أي شيء فنياً، وقدمنا مباراة جيدة، وأعتقد أن المنتخب القطري من خلال أدائه في الملعب بحث عن نقطة التعادل، فيما بحثنا نحن عن الفوز، ونتطلع إلى حصد الانتصارات في المواجهات المقبلة».

ويخوض المنتخب ثانية مبارياته أمام المنتخب الكويتي، غداً، أملاً في الفوز، وتعزيز فرصته في التأهل إلى الدور نصف النهائي، وتجنب أي مفاجآت في الجولة الأخيرة التي ستجمعه مع المنتخب العماني في ختام مباريات المجموعة.

ياسر سالم: مباراة وانتهت.. والتركيز على لقاء الكويت

ياسر سالم. من المصدر

أكد مدير المنتخب الوطني، ياسر سالم، أن «الأبيض» كان يبحث عن الفوز في المباراة التي جمعته مع المنتخب القطري في بداية مشوار البطولة الخليجية المقامة في الكويت، مشيراً إلى أن المنتخب قدم مباراة كبيرة وكان الأفضل، خصوصاً بعد أن استقبل هدفاً مبكراً، ولكن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

وقال ياسر سالم: «لم نخرج بالنتيجة المرضية، ولكن في حساب المجموعات والنقاط والبطولات المجمعة الحصول على نقطة أفضل من لا شيء»، مضيفاً: «كنا نبحث عن الفوز أمام قطر.. لا نريد أعذاراً، وسنبحث من الآن إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام الكويت صاحب الأرض، ويجب تجهيز الفريق للمباراة الصعبة، وثقتنا كبيرة باللاعبين والجمهور الذي سيحضر المباراة».

وأضاف: «في بطولات الخليج ودور المجموعات نتوقع أي شيء، ولكن لا يوجد وقت للحديث في الماضي، مباراة وانتهت، ويجب الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الكويت صاحب الأرض».

فابيو ليما:

ز صنعنا العديد من الفرص ولم نفتقد أي شيء فنياً.