الحبسي أبرز مَن قدمتهم دورات الخليج إلى الساحة الأوروبية

قدمت دورات الخليج لكرة القدم في 25 نسخة ماضية لاعبين دوليين مميزين، وقادت الكثير منهم للاحتراف واللعب في الدوريات الأوروبية والآسيوية، وتمكنوا من التميز خلالها، ما أسهم في تعزيز المكانة الفنية لدورات الخليج على المستوى العالمي، على الرغم من كونها بطولة إقليمية حظيت بدعم معنوي فقط من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ومن المرتقب أن يشارك في دورة «خليجي 26» لاعبون قادمون من الدوريات الأوروبية لتمثيل منتخبات بلدانهم، مثل العراقي علي جاسم، وآخرين.

ويتصدر منتخب السعودية من حيث عدد اللاعبين الذين احترفوا في أندية أوروبية، بعد مشاركتهم في دورات الخليج، بنحو 15 لاعباً، منهم فهد الغشيان في الدوري الهولندي مع فريق الكمار، وفهد الهريفي الذي لعب فترة قصيرة مع فريق أستيراس تريبوليس اليوناني، بينما لعب محمد صلاح الدين بخيت في الدوري الفرنسي في التسعينات، إضافة إلى سامي الجابر الذي احترف فترة وجيزة في ولفرهامبتون الإنجليزي، وحسين عبدالغني في نيوشاتل السويسري، وكذلك أسامة هوساوي، وآخرون، بينما يلعب حالياً سعود عبدالحميد في نادي روما الإيطالي.

القامة العمانية

يعتبر حارس مرمى منتخب سلطنة عمان السابق، علي الحبسي، أبرز لاعب قدمته دورات الخليج، عندما خاض مواسم عديدة في الدوري الإنجليزي مع أندية بولتون واندررز، وويغان أتلتيك، وبرايتون، وريدينغ، وكان القامة العربية الأبرز في الدوري الإنجليزي، قبل انضمام لاعبين عرب مميزين، منهم النجم المصري محمد صلاح، وعمرو زكي، ومحمد النني. ويعد الحبسي أول حارس خليجي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ويغان أتلتيك عام 2013.

«أسود الرافدين»

يعتبر لاعبو منتخب العراق، هوار ملا محمد الذي احترف في الدوري القبرصي، ونشأت أكرم في الدوري الهولندي، وعلي عدنان في الدوري الإيطالي، وباسم عباس في فريق لوسيرن السويسري، أبرز محطات «أسود الرافدين» من اللاعبين الذين لعبوا في دورات الخليج الكروية، وانتقلوا للعب في أوروبا.

تجارب إماراتية

اقتصرت تجربة لاعبي الإمارات للاحتراف في الدوريات الأوروبية على لاعبي نادي الشعب سابقاً، راشد عبدالرحمن ومحمد سرور وفيصل خليل في الدوري السويسري، بينما كانت هنالك محاولات لاحتراف عمر عبدالرحمن في الدوري الإنجليزي، لم يكتب لها النجاح.

قطر والكويت

خاض لاعب منتخب قطر عبدالعزيز حاتم تجربة مع فريق ريال أوفييدو الإسباني، لفترة قصيرة، وتدرب الكويتي بدر المطوع مع ملقا الإسباني، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية. ولعب المطوع فترة قصيرة في بلجيكا مع نادي بيرسخوت، لكنه لم يستمر طويلاً.