تعرف إلى مواعيد مباريات كأس «خليجي 26»

تنطلق بعد غدٍ السبت، منافسات (كأس الخليج العربي) لكرة القدم، في نسختها الـ 26 التي تستضيفها الكويت حتى الثالث من يناير المقبل.

وتستهل البطولة بدور المجموعات، بعد أن وزعت المنتخبات الثمانية على مجموعتين، تضم الأولى منتخبات الإمارات، وقطر، والكويت، وعمان، فيما تضم الثانية منتخبات العراق، واليمن، والسعودي، والبحرين.

جدول مباريات دور المجموعات بتوقيت الإمارات

(الجولة الأولى)

السبت 21 ديسمبر 2024

21:00- الكويت X عمان (ستاد جابر الأحمد الدولي)

23:00- قطر X الإمارات (ستاد جابر مبارك الصباح)

الأحد 22 ديسمبر 2024

18:25- العراق X اليمن (ستاد جابر مبارك الصباح)

21:30- السعودية X البحرين (ستاد جابر الأحمد الدولي)

(الجولة الثانية)

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

18:25- عمان X قطر (ستاد جابر مبارك الصباح)

21:30- الإمارات X الكويت (ستاد جابر الأحمد الدولي)

الأربعاء 25 ديسمبر 2024

18:25- اليمن X السعودية (ستاد جابر مبارك الصباح)

21:30- البحرين X العراق (ستاد جابر الأحمد الدولي)



(الجولة الثالثة)

الجمعة 27 ديسمبر 2024

18:30- الإمارات X عمان (ستاد جابر مبارك الصباح)

18:30- الكويت X قطر (ستاد جابر الأحمد الدولي)

السبت 28 ديسمبر 2024

18:30- العراق X السعودية (ستاد جابر الأحمد الدولي)

18:30- البحرين X اليمن (ستاد جابر مبارك الصباح)

الدور نصف النهائي (31 ديسمبر 2024)

18:30- أول المجموعة الأولى X ثاني المجموعة الثانية (ستاد جابر الأحمد الدولي)

21:45- أول المجموعة الثانية X ثاني المجموعة الأولى (ستاد جابر الأحمد الدولي)

المباراة النهائية (3 يناير 2025)

20:00: الفائز من نصف نهائي 1 X الفائز من نصف نهائي 2 (ستاد جابر الأحمد الدولي)