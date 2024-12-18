اختتمت النسخة الثالثة من بطولة «كأس دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كرييتور» في مدينة لاس فيغاس، حيث اجتمع نخبة من صانعي المحتوى الرياضي ونجوم الإنترنت في منافسات حماسية بنظام 5 ضد 5. الفعالية، التي تحتفي بثقافة كرة السلة وتفاعلها الرقمي، جاءت لتجمع بين مهارة اللعبة والتأثير الرقمي في أجواء ترفيهية جسدت الشغف العالمي المتنامي بكرة السلة.

من بين المشاركين البارزين، تألق كل من ترستان جاس وجيسر، اللذين استطاعا بفضل محتواهما الإبداعي وشغفهما بكرة السلة، بناء قاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم، ليصبحا مصدر إلهام للجيل الجديد من عشاق اللعبة.

وفي حديثهما عن تجربتهما، أبدى كلاهما حماسه لفكرة تنظيم نسخة من «كأس دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كرييتور» في أبوظبي بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي، مشيدين بالدور الريادي الذي تلعبه العاصمة الإماراتية في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.

في هذا الصدد، قال ترستان جاس: «من الرائع رؤية دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وهو يجمع بين صانعي المحتوى والجماهير من مختلف أنحاء العالم. هذه الفعاليات توسع نطاق اللعبة وتجعلها أكثر قربًا من محبيها، ويشرفني أن أكون جزءًا من هذه التجربة المذهلة».

وأضاف جاس عن تجربته في أبوظبي: «أبوظبي مدينة مبهرة بكل تفاصيلها. الأجواء خلال مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين كانت استثنائية، والطاقة التي نقلها الجمهور كانت مذهلة. إنها تجربة لا تُنسى. أتيحت لي الفرصة لحضور مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي مرتين، كما استمتعت باستكشاف الثقافة المحلية، من ركوب الجمال والتزلج على الرمال إلى تجربة الضيافة الإماراتية الأصيلة».

وأكد جاس على أهمية جولات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين العالمية قائلاً: «هذه الجولات، سواء في أبوظبي، باريس، اليابان أو مكسيكو سيتي، تلعب دورا كبيرا في نشر اللعبة عالميًا. هناك جماهير متعطشة لكرة السلة في كل مكان، لكنهم نادرًا ما يحصلون على فرصة مشاهدة المباريات بشكل مباشر كما هو الحال في الولايات المتحدة. لذلك، هذه الفعاليات ضرورية لدعم انتشار اللعبة».