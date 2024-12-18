مبخوت.. أسطورة تهديفية في القائمة الذهبية لكأس الخليج

يغيب الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات، علي مبخوت (34 عاماً)، عن قائمة «الأبيض» المشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، التي تنطلق السبت المقبل في الكويت، وتمتد حتى الثالث من يناير 2025، ما يعني حرمانه الحصول على فرصة إضافية لكتابة فصل جديد في قائمة أساطير هدافي البطولة.

ويحتل مبخوت المرتبة الرابعة مناصفةً مع القطري منصور مفتاح برصيد 13 هدفاً، ضمن القائمة التاريخية لهدافي «كأس الخليج العربي»، التي تحفل بوجود أساطير خلدت اسمها بحروف من ذهب، أبرزها أسطورة الكرة الكويتية جاسم يعقوب، الذي يحتفظ برقمه القياسي كأفضل هدافٍ بتاريخ البطولات الخليجية بإجمالي 18 هدفاً.

ويفصل مبخوت هدفٌ وحيدٌ عن المرتبة الثالثة التي يتشاركها مناصفةً أسطورتا الكرة الكويتية جاسم الهويدي وفيصل الدخيل (14 هدفاً لكل منهما)، وبفارق أربعة أهداف عن المرتبة الثانية التي يتشاركها فيها كل من العراقي حسين سعيد والسعودي ماجد عبدالله (17 هدفاً لكل منهما).

وسبق لمبخوت حصد لقب هداف البطولة مرتين خلال مشاركاته الأربع مع منتخب الإمارات، إذ ظهر للمرة الأولى في «خليجي 2013»، حيث اختير من قبل المدرب، مهدي علي، ليقود الخط الهجومي، ولعب حينها دوراً مهماً بتتويج المنتخب بتلك النسخة، وإهداء الإمارات لقبها الثاني على صعيد البطولات الخليجية.

وافتتح مبخوت، في الخامس من يناير 2013، رصيده من الأهداف في بطولات «كأس الخليج»، حين سجل في الدقيقة 28 ثاني أهداف «الأبيض» في مرمى قطر، في المباراة التي فاز بها المنتخب الوطني بنتيجة (3-1)، قبل أن يعاود في الثامن من الشهر ذاته تسجيل ثاني أهدافه، وجاء في الدقيقة 40 من عمر لقاء المنتخب الوطني أمام صاحب الضيافة المنتخب البحريني، في مباراة حسمت للإمارات بنتيجة (2-1)، وانتزع مبخوت في نسخة 2014 بالسعودية لقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف، اثنان منها جاءا في شباك مرمى المنتخب الكويتي في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، قبل أن يكرر الأداء ذاته بتسجيل هدفي الفوز على منتخب العراق في دور المجموعات، فيما سجل هدف الفوز على منتخب عمان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي انتهت بفوز «الأبيض» بهدف نظيف.

واكتفى مبخوت في نسخة 2017 بتسجيل هدف وحيد، جاء في دور المجموعات على حساب المنتخب العماني في المباراة التي فازت بها الإمارات بهدف دون رد.

وعاد مبخوت في نسخة 2019 لحصد لقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف، سجل ثلاثة منها في المباراة الافتتاحية أمام منتخب اليمن، قبل أن يسجل آخر أهدافه في البطولات الخليجية بمرمى المنتخب القطري، في مباراة انتهت لمصلحة العنابي بنتيجة (4-2).

هدافو كأس الخليج

1ـ الكويتي جاسم يعقوب: 18 هدفاً

2ـ العراقي حسين سعيد: 17 هدفاً

2ـ السعودي ماجد عبدالله: 17 هدفاً

3ـ الكويتي جاسم الهويدي: 14 هدفاً

3ـ الكويتي فيصل الدخيل: 14 هدفاً

4ـ القطري منصور مفتاح: 13 هدفاً

4ـ الإماراتي علي مبخوت: 13 هدفاً

5ـ الكويتي يوسف سويد: 12 هدفاً

5ـ الكويتي بدر المطوع: 12 هدفاً