قرعة كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور تُقام اليوم

تُجرى، اليوم، قرعة النسخة الثانية من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لجهات الفرق الدولية لمسافة 400 متر، والتي يشارك فيها 23 فريقاً من 21 دولة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق الحدث، غداً، في دبي.

وتشارك جميع الفرق بأربعة صقور، بمعدل صقر واحد من النوع نفسه، مع إمكانية المشاركة بعدد صقور أقل من أربعة، مع مراعاة المشاركة بالحد الأقصى للمشاركة، وهو صقر واحد من النوع نفسه، وتتضمن أنواع الصقور المشاركة أربع فئات، هي: جير شاهين، وجير تبع، وبيور جير، وقرموشة، وجميعها من فئة فرخ، فيما تم اعتماد عدد الصقارين المشاركين بواقع 2 - 4 صقارين. وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، راشد بن مرخان، في بيان صحافي، جاهزية كل النواحي التنظيمية التي تضمن التنافس في أجواء نموذجية لجميع الفرق الدولية المشاركة، وذلك عقب اعتماد مجموعة من الإضافات التي تحقق المرونة في عملية التنافس.