«دبي البحري» يكرّم أبطال مونديال «إكس كات»

تسلّم أبطال النسخة الـ12 من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» ميداليات وكؤوس الإنجاز في قاعة السردال بفندق ويستن الميناء السياحي، خلال الحفل الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية احتفاء برعاة جائزة دبي الكبرى 2024، وضيوف الحدث الذين قدموا إلى دانة الدنيا دبي من مختلف قارات العالم.

وجرت خلال الحفل مراسم تتويج الأبطال، إذ عانق زورق الفجيرة 96، بقيادة الشقيقين جيوسابي وروساريو دي كولا، المركز الأول برصيد 268 نقطة، ونال زورق السويدي «سويكات 2» المركز الثاني، وحصل زورق فيكتوري 7 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي على المركز الثالث.

وعلى صعيد بطولة أفضل زمن، كان التتويج أيضاً من نصيب زورق الفجيرة 96 صاحب المركز الأول برصيد 209 نقاط، حيث عاش طاقمه فرحتين في الحفل، بينما نال ميداليات المركز الثاني زورق سويكات 2 برصيد 208، ثم زورق بريطانيا 8 الثالث برصيد 201 نقطة.

حضر الاحتفال وكرّم الفائزين الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وعضوا مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خالد بن دسمال ومحمد الفلاحي، ورئيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي إم)، الدكتور رافئيللي كيولي.